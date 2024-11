Kožo redno mažemo

Atopijski dermatitis je kronična, močno srbeča kožna bolezen. Pojavlja se na omejenih predelih kože, lahko pa se razširi in prizadene kožo celotnega telesa. Najpogosteje je prizadeta koža na lasišču, vekah, licih, vratu, zgornjem delu prsnega koša, okrog zapestij, gležnjev ter v pregibih velikih sklepov,« v prispevku za NIJZ navaja Ruben Bizjak, dr. med., specialist pediater za alergije pri otrocih.

Zaradi manj vlage v zraku in okoljske onesnaženosti postanejo simptomi pozimi še bolj intenzivni. Znak atopijskega dermatitisa so spremembe na koži, kje in kako se pojavijo, pa je odvisno od starosti otroka. Pri dojenčkih se najprej pojavi na licih, ta postanejo rdeča in vneta, koža pa rosi. Sčasoma lahko na pordelih mestih nastanejo mehurčki, napolnjeni s tekočino. Pozneje se izpuščaj lahko pojavi tudi na lasišču, rokah in trupu. Pri otrocih je izpuščaj suh, pojavlja se na rokah in nogah, zapestjih, komolcih in gležnjih.

Eden od znakov je pordelost lic. FOTO: Triocean/Getty Images

Klimatsko zdravljenje Ukrepe pri atopijskem dermatitisu sestavljata preventiva in zdravljenje izbruhov. Preventiva obsega vlaženje kože in nego z ustreznimi mazili, pomagajo tudi kratke mlačne kopeli. Ob izbruhih zdravnik za zdravljenje vnetnih žarišč predpiše lokalno zdravljenje s kortikosteroidi. Atopijski dermatitis je mogoče lajšati tudi s klimatskim zdravljenjem, saj morski in gorski zrak lajšata simptome.

Koža brez pregrade

Pri pojavu atopijskega dermatitisa ima pomembno vlogo dednost. Otrok ima prirojeno pomanjkanje beljakovine filagrina, ki je ključna pri sintezi zunanje maščobne plasti kože. Njegova koža nima ustrezne kožne pregrade, zato vanjo lažje vdrejo dražeče snovi, mikrobi in alergeni.

»Pri otrocih z atopijskim dermatitisom v kar 90 % potrdimo preobčutljivost za prehranske alergene (kravje mleko, jajce, pšenica, arašidi ...), pri večjih otrocih pa tudi na inhalacijske alergene (pršice, pelod, epitel mačke, psa, plesni). Otrokom, pri katerih ugotovimo preobčutljivost, priporočamo ustrezno dieto, oziroma če so vzrok inhalacijski alergeni, izogibanje tem alergenom,« pove dr. Bizjak.

Nastanejo lahko drobni mehurčki. FOTO: Ladanifer/Getty Images

Dodaja pa, da je najpomembnejše redno vsakodnevno mazanje kože z negovalnimi pripravki, ki so primerni za suho in občutljivo kožo: »Priporočamo uporabo sindet mil, oljnih kopeli pa tudi antiseptičnih losjonov. Bolnike z obsežnimi vnetnimi spremembami zdravimo z lokalnimi protivnetnimi zdravili. To so inhibitorji kalcinevrina ter lokalni kortikosteroidi, ki jih uporabljamo za močno vneto in zadebeljeno kožo. Ob hudem srbežu priporočamo uporabo antihistaminikov v obliki sirupa oziroma tablet.«

Ne glede na to, ali se z atopijskim dermatitisom spopada otrok ali odrasel, je nujno, da je zdravljenje pod nadzorom dermatologa.