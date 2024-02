Kje ne smete nabirati regrata

Po dolgi zimi in kupljenih solatah, ki so velikokrat brez pravega okusa, je skleda svežega regrata prava osvežitev. Po travnikih se že prebuja rastlina, ki ni le okusna, temveč tudi zdrava, saj telesu dovaja številne vitamine in minerale.

Res je na voljo na tržnicah, kjer pa je cena za kilogram dokaj visoka, zato je bolje, da ga naberete sami.

A telesu prijazen je le, kadar je nabran na travnikih, ki niso izpostavljeni škodljivim zunanjim dejavnikom. Zato je dobro vedeti, kje NE nabirati regrata.

Ob obljudenih poteh

Ta je po svoje logična: tam, kjer se rado sprehaja veliko ljudi, ki jim družbo delajo še štirinožni prijatelji, je regrat najbrž dokaj onesnažen.

Vsi vemo, da kužki za seboj puščajo nevidne lužice, in tudi ob temeljitem pranju so ostanki teh še lahko na zelenih listkih. Ne tolažite se s tem, da regrat iščete vsaj nekaj metrov od poti. Spuščene živali dosežejo vse kotičke travnika.

Na poplavnih območjih

Težave v tem primeru ne predstavlja voda, ki hitro odteče, temveč voda, ki se dlje zadržuje na površini zunaj struge, ter mulj, ki za njo ostane.

V njem so kaj lahko škodljive snovi, denimo težke kovine, pesticidi in drugi dejavniki onesnaženja.

Najboljši raste na biotsko pestrih travnikih. FOTO: Madeleine Steinbach/Getty images

Na travnikih, kjer ni biotske pestrosti

Čim več različnih rastlin, tem bolje, bi lahko rekli. Če na travniku opazite, da poleg trave močno prevladuje regrat, drugih rastlin pa tako rekoč ni, je bila površina najbrž izdatno pognojena z naravnimi ali umetnimi gnojili ali negovana s pesticidi.

Biotska pestrost je kazalnik zdravega travnika in na takšnem zraste zdrav regrat.

Ob prometnicah

Še en povsem razumljiv nasvet: ničesar, torej tudi regrata, ni dobro nabirati v bližini zelo prometnih cest: prah, ostanki pnevmatik ter goriv so dejavniki, ki bi jih morali upoštevati.

Kdaj in kaj nabirati

Regratovi listki za solato se nabirajo od marca do sredine aprila. Večji listi, ki zrastejo kasneje, so dobri pripravljeni kot špinača, je pa res, da je takšna priloga zelo grenka.

Uporabni so cvetovi, ki zacvetijo nekje aprila, iz njih se pripravlja regratov med, čaj, lahko jih dodajate tudi smutiju, med zdravilnimi deli rastline so tudi korenine.

Uporabni so vsi deli rastline. FOTO: Manfred Ruckszio/Shutterstock

Nabira se jih zgodaj spomladi, pred cvetenjem ali, še bolje, v jeseni, saj imajo tedaj v sebi največ koristnih učinkovin, piše countrylife.co.uk.