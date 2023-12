Poslovili smo se od zdaj že tradicionalno zelenega božiča, na zimo so nas spominjali pravzaprav samo beli vršaci. Po nekaj podpovprečno hladnih in v nižinah z meglo prepojenih dnevih v začetku druge dekade decembra se je samo še toplilo. Klimatologi so že spet poročali o temperaturnih rekordih, 18. decembra je bilo tako v Škocjanu pri Divači in v Tomaju izmerjenih kar 19,2 °C. Predbožična sobota je prinesla najvišje temperature, okoli 10 °C, hladneje je bilo v osrednji Sloveniji, kjer je bilo sprva megleno, topleje pa v južnih krajih, kjer se je ogrelo vse do 14 °C. Vse kaže, da bo leto 2023...