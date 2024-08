Katera barva paradižnika je najbolj zdrava: Te sorte vsebujejo največ antioksidantov

Ni poletja brez paradižnika. Ta rajski sadež (da, botanično spada med sadje in ne zelenjavo), ki raste na rastlini, ki sliši na latinsko ime Solanum lycopersicum, ni samo neverjetno okusen in vsestransko uporaben, je tudi izredno zdrav, saj kar poka od zdravilnih snovi. Med njimi so trije močni antioksidanti – likopen, vitamin C in vitamin A – in dragoceni mineral kalcij.

In ker danes obstaja že več kot 10.000 sort paradižnika, impresivna številka, ki nedvomno odraža priljubljenost tega ploda, je pomembno poudariti, da ne vsebujejo vse sorte enake količine hranilnih snovi. Pravzaprav boste presenečeni, da sorte, ki slovijo po svoji čudoviti barvi ali posebnem okusu, niso samo za popestritev krožnika, ampak imajo nekatere celo višjo koncentracijo antioksidantov, kot klasični rdeči paradajzi. Poglejmo si razlike.

Največ likopena vsebuje …

Začnimo pri likopenu, naravnem rastlinskem barvilu iz skupine karotenoidov, ki sadju in zelenjavi daje rdečo barvo, zato ga največ najdemo predvsem v paradižniku in lubenici. Likopen je močan flavonoidni antioksidant s številnimi učinki na zdravje. Najbolj znan je po tem, da ščiti pred sončnimi opeklinami, saj kožo varuje pred škodljivimi UV žarki. Posledično zmanjšuje tveganje za nastanek kožnega raka, raziskave pa so pokazale, da deluje tudi proti drugim vrstam raka, denimo raku dojk in raku prostate.

Likopen je dober tudi za zdravje srca, saj znižuje slab holesterol v krvi in zmanjšuje tveganje za infarkt, znanstveniki pa so odkrili, da ta antioksidant vpliva celo na kostno tkivo in bi lahko pomagal preprečevati osteoporozo.

Ker je likopen naravno rdeče barvilo, je logično sklepati, da ga največ vsebujejo prav rdeči paradižniki, a to ne drži...