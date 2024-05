Kaj je vitamin N in zakaj vam ga najbrž, tako kot večini, primanjkuje

Močan in vsestranski vitamin N je v bistvu narava. Ni ga mogoče dobiti s hrano, ne obstaja čarobna pilula zanj, bližnjic, kako do njega priti, ni, preprosto je treba vstati in se podati na svež zrak, nekam, kjer smo obdani z zelenjem.

Vitamin N dobivamo v naravi, v zelenem okolju, njegova terapevtska moč je bila večkrat dokazana, piše dnevnik.hr.

Večina preveč časa biva v zaprtih prostorih in sedi za mizo, na kavču, za računalnikom ter zre v takšne in drugačne zaslone. Zdravje zato trpi, negativne posledice pa lahko vsaj v določeni meri izniči vitamin N, ki:

FOTO: Getty images

zmanjšuje stres in izboljšuje kakovost spanca

niža tveganje za visok krvni tlak, sladkorno bolezen in debelost

izboljšuje odpornost

krepi duševno zdravje, blaži tesnobnost in depresijo

viša samozavest

krepi socialne povezave.

Ameriški avtor Richard Louv je temu vitaminu posvetil celo knjigo, v kateri trdi: »Ena od raziskav je pokazala, da narava krepi sposobnost učenja otrok, pomaga višati samozavest, niža tveganje za hiperaktivnostno motnjo in za težave s pozornostjo, pomirja in krepi sposobnost koncentracije.«

Kako dobiti več vitamina N

Da bi ga dobili dovolj, je treba vedeti, kako dolgo naj bi vsak dan bivali v naravi. Preživljanje časa v njej naj bo zavedno in namerno. Hitenje skozi park, med katerim zremo v telefon, ne šteje.

Večja naravna raznolikost zagotavlja boljše učinke, če vam ni dano oditi na dolg izlet ali sprehod, je bližnja okolica povsem dovolj.

FOTO: Getty images

Vsaj 15 minut na dan

Dokazano je, da je za pozitivne učinke narave na zdravje dovolj zgolj 15 minut bivanja v njej.

A dlje ko smo v naravnem okolju, opaznejši so učinki vitamina N.