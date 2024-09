Zmanjšujejo vnetja v telesu

Maščobne kisline omega-3 so nujno potrebne za normalno delovanje človeškega organizma, in ker jih telo ne more sintetizirati, jih moramo vnesti s hrano.

V telesu imajo različne in zelo pomembne funkcije. Podpirajo razvoj zarodka, zato so pomembne že v nosečnosti, dragoceno vlogo pa imajo tudi pri delovanju srca in imunskega sistema. Skrbijo za vid in možgane, vzdržujejo raven holesterola in trigliceridov v krvi in uravnavajo krvni tlak.

Zmanjšujejo vnetne procese v telesu, preprečujejo nastanek krvnih strdkov, povečajo pretočnost krvi in posledično znižajo krvni pritisk, preprečujejo motnje srčnega ritma, krepijo stene arterij. Pomembne so za tvorbo nekaterih hormonov, so osnovni gradbeni element celičnih membran v možganih in očesni mrežnici, izboljšujejo konsistenco živčnih sinaps in s tem olajšajo prenos živčnih prenašalcev. Pri športnikih izboljšujejo moč in vzdržljivost, zagotavljajo podporo mišicam, zmanjšujejo mikropoškodbe mišic in vnetne odzive ter izboljšujejo odpornost organizma ob večjih telesnih naporih.

Večkrat na teden

Obstaja več kot deset vrst maščobnih kislin omega-3, najbolj znani sta eikozapentaenojska kislina (EPK) in dokozaheksaenojska kislina (DHK). Obe najdemo v živalskih virih, kot so recimo losos, tuna, sardoni ali sardele in ribja olja. Pomembna je tudi alfa-linolejska kislina (ALK), ki izvira iz rastlinskih živil, kot so lanena semena, orehi in sončnična semena ter olja iz teh živil.

Kdor pogosto, večkrat na teden, uživa sladkovodne in morske ribe, si s prehrano tako rekoč že zagotovi zadostno količino maščobnih kislin omega-3, a večina prebivalstva nima takšnega jedilnika; ribe se uvrščajo med dražja živila, mnogi pa jih raje ne pripravljajo zaradi onesnaženosti morja in morebitne vsebnosti težkih kovin. Maščobne kisline omega-3 sicer lahko v omejenih količinah pridobimo tudi iz govedine, piščančjih prsi, jajc, kruha in mleka, a občutno manj, zato se velja ob neustreznem jedilniku posvetovati s strokovnjakom glede morebitnih prehranskih dopolnil.

Previdnost pa velja pri osebah z motnjami strjevanja krvi, saj lahko maščobne kisline omega-3e vplivajo na njihova zdravila.