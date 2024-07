Idealna vadba za vitko postavo in mirne živce

Plavanje je za vse in vsakogar. Ugodno deluje na mišice, kosti, pljuča in srce ter ne obremenjuje sklepov. Zlasti je rekreacija v vodi priporočljiva za tiste, ki jih mučijo odvečni kilogrami, imajo kronične ali akutne težave s sklepi ter z razširjenimi venami.

V eni od ameriških raziskav se je celo pokazalo, da je pri ženskah, ki plavajo nekajkrat na teden, za 30 odstotkov manjše tveganje za raka dojk.

Strokovnjaki domnevajo, da nežna masaža vode pozitivno vpliva na njihovo zdravje. Način in hitrost seveda velja prilagoditi sposobnostim in znanju, vsak plavalni slog pa pripomore h krepitvi mišic. Predvsem prsnih in hrbtnih.

FOTO: Goami/Gettyimages

Poraba energije

Poleg tega se med plavanjem porablja energija. Koliko džulov oziroma kalorij porabi telo, je odvisno od sloga plavanja, od spretnosti plavalca in spola: moški porabijo več energije kot ženske. Toliko energije med plavanjem na dolžini 1852 metrov porabijo ženske:

tekmovalke: 180 kalorij (739 džulov),

dobre plavalke 260 kalorij (1066 džulov),

povprečne plavalke 300 kalorij (1230 džulov),

podpovprečne plavalke 360 kalorij (1476 džulov),

slabe plavalke 440 kalorij (1800 džulov).

Razlika v porabi energije med moškimi in ženskami izhaja iz dejstva, da je na ženskem telesu več maščobnih in manj mišičnih tkiv, zato moški več energije porabijo za to, da ostanejo na površju vode.

FOTO: Gettyimages

Povprečna poraba energije sicer znaša 7,5 kalorije oziroma 30 džulov na minuto plavanja, je pa dobro za večjo porabo in za bolj enakomerno obremenitev mišic ter hrbtenice menjavati različne sloge.

Stran s stresom

Med plavanjem se med drugim pospešuje limfni pretok, kar pomeni, da spodbuja izločanje strupenih snovi iz telesa ter zagotavlja lepo in zdravo polt. Raziskovalci tudi ugotavljajo, da lebdenje telesa v vodi, naj bo v kadi, bazenu, morju ali jezeru, blagodejno vpliva na živčni sistem, premaguje stres ter je v pomoč pri puhtenju negativne energije.

Kako pogosto?

Da bi plavanje kot rekreacija zares koristilo telesu, si zanj vzemimo trikrat na teden pol ure časa. Najbolj blagodejna je seveda z mineralnimi solmi bogata morska voda, ki razvaja tako kožo kot dihala.

Če bomo na počitnicah v vodo skočili vsak dan, plavajmo vsaj 15 do 20 minut. Ne takoj po jedi in tudi ne, kadar smo lačni ali utrujeni.

FOTO: Jay Si/Gettyimages

Dobrodošla hoja v vodi

Ni odveč dodati, da je poleg plavanja dobrodošla tudi vadba v vodi, denimo vodna aerobika, med katero telo zaradi upora vode porabi več energije kot med vadbo na zraku. Znatneje se krepijo tudi mišice, srce, pospeši se krvni pretok. Ena od koristnih vaj je hoja v vodi z umirjenim tempom.

Dvajset minut hodimo v vodi, ki sega do kolkov ali še bolje – do ramen. Roke naj se gibljejo kot med običajno hojo. Pri tej vaji dela vsaka mišica na telesu, sklepi nog pa niso obremenjeni. Z njo se pospešita limfni in krvni pretok, zmanjša se celulit, energijska poraba je podobna kot med tekom.

Pri težavah s sklepi ali odvečnimi kilogrami je kombinacija plavanja in vadbe v vodi – tudi hoje – idealna.