Plavanje krepi telo in duha. Z njim lahko celo zavrete proces staranja

Če kdaj, potem je poletje najboljši čas v letu, da oblečete kopalke in se osvežite v katerem od jezer ali morij. Če boste vsaj 20–30 minut aktivno plavali, boste za svoje telo naredili veliko.

Plavanje je ena najboljših fizičnih aktivnosti, saj z njo krepimo različne mišice, zato hitreje kurimo kalorije in, kar je najpomembneje, preprečujemo nastanek srčno-žilnih bolezni. Ob hkratni skrbi za raznovrstno in zdravo prehrano, izogibanju alkohola in kajenja si podaljšujemo življenje in skrbimo, da je bolj kakovostno.

Z rednim plavanjem boste ojačali pljuča, saj poveča elastičnost pljučnih mišic in prsnega koša.

Kakšen učinek ima na telo, dobro kažejo raziskave, ki so ugotavljale vpliv plavanja na možgane. V primerjavi s hojo ali tekom imajo redni plavalci boljše kognitivne sposobnosti, hitreje menda rešujejo nekatere probleme, lahko se tudi pohvalijo z boljšim spominom.

Za zelo učinkovito se je izkazala tudi kombinacija plavanja in izvajanja telovadnih vaj v bazenu. Med vadbo boste morali ves čas premagovati upor vode, s čimer boste krepili mišice. Poleg tega pritisk vode na telo pomaga izboljšati cirkulacijo. Plavanje je vsekakor najboljša rekreacija za vse, ki imajo težave s sklepi, denimo s kolenom.

S plavanjem boste izgubljali kilograme. FOTO: Monkeybusinessimages/Getty images

Dobro za sproščanje

Dobra stran plavanja je tudi ta, da deluje protistresno. Po napornem dnevu se boste v vodi sprostili, odmislili vse stvari, s katerimi ste se ukvarjali čez dan. Plavanje se je izkazalo kot učinkovito pri lajšanju depresije. Lani končano prvo klinično preskušanje možnih koristi plavanja za odrasle z depresijo je pokazalo obetavne rezultate, v Angliji pa zdaj poteka tudi študija, v kateri bodo poskušali ugotoviti, ali plavanje na prostem v resnici zmanjšuje njene simptome.

Ne požirajte vode Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje kopanje v rekah, jezerih in morju priporočajo le tam, kjer se spremlja kakovost kopalne vode, in ne na tako imenovanih nenadzorovanih območjih vodnih površin. »Med plavanjem ne požirajmo vode, še zlasti ne otroci. Po kopanju se čim prej oprhajmo s pitno vodo,« svetujejo in še, da se pred skakanjem v vodo prepričajmo o vidljivosti do dna ter ustreznosti globine izbranega mesta. Pa seveda, da poskrbimo za ustrezno zaščito pred soncem: »V času, ko je moč sončnih žarkov največja, med 10. in 16. uro, omejimo izpostavljanje soncu.«

Če vas vse to še vedno ni prepričalo, da bi pogosteje skočili v vodo, vas bodo morda podatki o tem, koliko kalorij lahko potrošite z nekaj minutami plavanja. Ker delujejo mišice celega telesa, je poraba še večja. V prostem slogu bo oseba, težka 70 kilogramov, vsake pol ure pokurila 220 kilokalorij. Z bolj energičnim slogom pa jih bo v pol ure izgubila več kot 400. Poraba bo seveda pri tistih, ki niso prav vešči plavanja, še večja.

Ob vročih poletnih dneh skočite v vodo, le prepričajte se, da je dovolj globoka. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda

In to še ni vse: z rednim plavanjem, vsaj trikrat na teden od tri do pet kilometrov, lahko zavrete proces staranja. Pri tem se pozitivni vplivi na telo ne končajo. Z rednim plavanjem boste ojačali pljuča, saj poveča elastičnost pljučnih mišic in prsnega koša. Okrepili boste mišice ob sklepih in na hrbtu, torej lahko odpravite bolečine v križu. Poleg tega boste rešili težavo s slabim spancem, saj je prav čofotanje ena od ključnih vadb, ki pomagajo pri premagovanju nespečnosti.