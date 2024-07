Hrana, ki ohlaja: zakaj kivi in ananas nista najboljša izbira v vročih dneh

Treba je vedeti, da telo ob visokih zunanjih temperaturah deluje drugače kot v mrzlih zimskih dneh. V vročem poletju se zanetenje znojimo, organizem izgublja več tekočine, kar lahko vodi v dehidracijo, izčrpanost, glavobol in druge težave.

Ključnega pomena je zato hrano prilagoditi zunanjim pogojem in poskrbeti, da bo telo dobilo dovolj tekočine in hranljivih snovi.

Nekatera živila, ki so sicer redno na jedilniku, v poletni vročini niso najboljša izbira. Ananas, kivi in jogurti so denimo zdravi in okusni, a lahko povzročijo prebavne težave, s katerimi se še pospeši izločanje tekočine iz telesa, prav tako dodatno segrevajo organizem, opozarja City Magazine.

Sladek ananas naj počaka na hladnejše dni FOTO: Mindstyle Gettyimages

Namesto teh raje uživajte hrano, ki zagotavlja hidratacijo, ob tem ohlaja telo in mu dovaja dovolj energije za premagovanje vsakodnevnih izzivov.

Sočni sadeži za osvežitev in energijo

Sadje, kot so denimo breskve, melone, lubenice in jagodičevje, je idealna izbira. Ne samo, ker vsebujejo veliko naravnega sladkorja, ki zagotavlja energijo, in vitaminov ter mineralov, ti sadeži so bogati z vodo, ki pripomore k vlaženju telesa.

Zlasti osvežujoča je lubenica z 90 odstotki vode. Je odličen vir tekočine,telo z njo dobi še elektrolite in mnoge zdravju prijazne snovi.

Lubenica je poleti nepogrešljiva. FOTO: Jovanmandic/Gettyimages

Grenko je zdravo

Grenka živila običajno niso prva izbira, a premorejo številne pozitivne učinke na zdravje. Radič je denimo bogat z vitamini A, C, E, K in folno kislino, v njem je mnogo železa in vlaknin, ki pozitivno vplivajo na prebavo.

Spodbuja delovanje jeter in s tem pospešuje razstrupljanje telesa. Podobno na telo deluje cikorija in druga zelenjava z grenčinami.

Grenka hrana ob tem pripomore k uravnavanju krvnega sladkorja, pospešuje presnovo in blaži stres.

Dobrodošla je zelenjava z grenčinami. FOTO: Quanthem Gettyimages

Adstringentna živila za osvežitev in zaščito

Adstringentna živila, kot so jabolka, brusnice, granatna jabolka prinašajo prijetno osvežitev, ob tem so bogata z antioksidanti in blažijo škodo, ki jo na koži puščajo sončno žarki.

Ta živila so dobra za prebavo in blažijo morebitne težave z njo, kot sta driska in slabost. Zlasti granatno jabolko je znano po tem učinku in je med drugim nepogrešljivo za dober krvni pretok.

Premaguje prebavne težave in izboljšuje krvni pretok. FOTO: Liudmyla Yaremenko/Gettyimages

Živila z veliko vode

Poleti je ključno uživati hrano z veliko vode, s tem se nadomešča zaradi znojenja izgubljena tekočina. Na jedilniku naj bodo čim pogosteje kumare, paradižniki, paprika, bučke, solata.

Kumare denimo vsebujejo veliko vode ob tem še vitamina K in C, ki pomagata pri regeneraciji kože.

Paradižnik je bogat z likopenom, antioksidantom, ki celice varuje pred prostimi radikali in jih ščiti pred posledicami delovanja sončnih žarkov.

Bučke so lahko prebavljive in bogate z vitamini A, C ter folno kislino, solata je lahka, osvežujoča in polna vode.

Bučke so lahko prebavljive in polne vitaminov A, C ter folne kisline FOTO: Silvia Nd/ Gettyimages

Izogibajte se težki hrani

Mastna in težka hrana poleti ni najboljša izbira, saj pretirano bremeni prebavni sistem in povzroča nelagodje, hkrati ogreva telo, česar res ne potrebujete.

Namesto te jejte veliko celih žit, sadja, zelenjave, ki dovajajo vse potrebne snovi, osvežijo in dolgo zadržijo občutek sitosti.

Veliko primerne tekočine

Kljub temu da uživate hrano z veliko vode, ne pozabite na pitje primerne tekočine: najboljša izbira je voda, lahko z dodatkom nekaj kapljic soka limone, pomaranče, osvežujočih zelišč, kot je meta, odlični so nesladkani čaji, niso pa primerni sladki napitki in alkoholne pijače.

Najbolj zdrava pijača je voda. FOTO: Drawndream/ Gettyimages

Poslušajte telo

In za konec: poslušajte svoje telo. Vsako je drugačno in kar nekomu odgovarja, ne prija nujno tudi drugemu. Če vam je ob katerih, sicer priporočljivih živilih slabino, jih ne jejte.

V vsakem primeru pazite na primerno hidratacijo in v vročih delih dneva ne pretiravajte z aktivnostmi na prostem, zanje je čas zjutraj in zvečer.