Zakaj smrdimo?

Nihče ne želi oddajati neprijetnih vonjav, vendar se te včasih širijo kljub redni in dosledni osebni higieni.

Pomanjkanje te namreč še zdaleč ni edini razlog za to, da drugim v naši družbi ni vedno prijetno.

Nekaj nenavadnih vzrokov za neprijeten telesni vonj niza msn.com.

Začinjena hrana

Pekoča paprika vsebuje snov kapsaicin. To je kemikalija, ki ji zagotavlja oster okus in tudi neprijetne vonjave telesa.

Še pogostejši razlog za tega sta česen in čebula. Vsebujeta namreč žveplove snovi, ki se po zaužitju sproščajo s sapo pa tudi skozi kožne pore.

V tem primeru je zlasti kritičen zadah, ki ga vsaj nekoliko lahko omili grizljanje peteršilja, mete ali zelene solate po s česnom ali čebulo bogatem obroku.

FOTO: Volodymyr Plysiuk/Shutterstock

Kapusnice

Ostajamo pri hrani. Kapusnice: brokoli, cvetača, zelje prav tako vplivajo na telesni vonj. Tudi te namreč vsebujejo žveplove spojine, ki se po zaužitju sproščajo skozi kožne pore.

Gre sicer za zdrava živila in ne bi se jim smeli odpovedati, kuhanje v slani vodi pa lahko nekoliko nevtralizira te spojine. Vendar predolgo kuhanje na drugi strani uniči veliko v njih prisotnih koristnih snovi.

Meso

Uživanje mesa vpliva na telesni vonj. Sploh, kadar je mesa v prehrani preveč, ta ni ravno prijeten.

V eni od raziskav so moške razdelili v dve skupini. Sodelujoči v prvi so uživali meso, sodelujoči v drugi skupini ne. Ženske, ki so kasneje ocenjevale njihov vonj, so kot privlačnejšega določile tistega moških, ki niso jedli mesa.

Leta 2017 opravljena raziskava, ki so jo objavili v časopisu Evolution and Human Behavior je dala podobne rezultate.

»Ženske so načeloma kot privlačnejšega prepoznale vonj moških, ki so jedli več zelenjave,« je povedal njen avtor Ian Stephan.

FOTO: Shutterstock

Stres

Smrdimo zaradi stresa? Povsem mogoče. Ena od vrst žlez znojnic, ki prekrivajo naše telo, se imenujejo apokrine žleze in se nahajajo na poraščenih delih telesa.

Aktivnejše so, kadar smo pod stresom. Kar pomeni, da je znoja več, bakterije, ki ga razgrajujejo, so aktivnejše, posledično je večja verjetnost za neprijetne vonjave.

Sicer ima ta pojav z vidika evolucije svoj namen: neprijeten vonj naj bi pregnal plenilce, so zapisali v reviji Men's Health.

Trihomikoza

Gre za bakterijsko okužbo telesnih področji, ki so poraščene z dlakami.

Praviloma ni boleča, povzroča pa neprijetne vonjave.

Premagati jo je mogoče s temeljito higieno in ohranjanjem suhih poraščenih površin, včasih pomaga britje, včasih so potrebna antibiotična mazila in v skrajnem primeru antibiotiki za oralno uporabo.

Spalna apnea

Motnja spanja, zaradi katere se med spanjem prekine dihanje. Posledično je spanec slabši, jutranji zadah pa na moč neprijeten.

Osebe s spalno apneo dihajo skozi usta, ta se ponoči izsušijo in ustvarijo pogoje za množenje bakterij, ki so krive za zadrego.

FOTO: Shutterstock Shutterstock

Trimetilaminurija ( trimethylaminuria)

Gre za redko genetsko motnjo, katere posledica je telesni vonj po ribah, zlasti je ta opazen v urinu.

Encimi v telesu prizadetega ne morejo razgrajevati trimetilamina, snovi, ki je v mleku, jajcih, stročnicah in mesu.

Ta ima močan vonj, ki spominja na ribe. Težava ni ozdravljiva, jo pa je mogoče nadzorovati z izogibanjem omenjenim živilom.

Strah

Ste že slišali izraz, da je mogoče zavohati strah? Zadeva ni izmišljena. Ena od študij na to temo je spremljala dve skupini moških in žensk. Ena je gledala grozljivko, druga nevtralen film.

Telesni vonj sodelujočih, ki so gledali grozljivko, so osebe, ki so vohale njihov znoj, prepoznale kot agresivnejšega, intenzivnejšega in manj prijetnega.

Kadar nas je strah, se v telesu sprošča kortizol, ki, domnevajo strokovnjaki, podobno kot pri stresu, povzroča neprijeten vonj.

FOTO: Shutterstock

Starost

Dobra novica: s staranjem se vonj spreminja na bolje, telo namreč proizvaja manj znoja, saj postanejo žleze znojnice manj aktivne.

Vonj starejših, ki ga nekateri opisujejo kot neprijetnega, torej ni posledica staranja, temveč drugih dejavnikov, denimo uživanja nekaterih zdravi ali bolezenskih stanj.

Ušesni vosek

Tudi ta je lahko kriv za neprijetne vonjave. Kadar so te izrazite, gre morda za zamašene slušne kanale ali celo že za vnetje ušesa, čeprav se to ne odraža z bolečino.

Oboje je premagljivo in ozdravljivo, lahko pa je za neprijeten vonj ušes kriv predel za njimi, ki ga večina med umivanjem obraza pozabi očistiti.

FOTO: Shutterstock

Osebna percepcija

Kaj, če je nekomu vonj neprijeten samo zato, ker ga kot takšnega zaznava? Kemikalija androsteron, ki je prisotna v moškem znoju, ne vpliva na vse enako.

Na dojemanje te vplivajo geni. Njen vonj nekatere spominja na urin, druge na vaniljo, tretji ga sploh ne zaznajo.