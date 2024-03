Ta bolezen je med vodilnimi vzroki za slepoto

Bolniki z glavkomom v začetnih stopnjah bolezni večinoma nimajo težav in kar 50 odstotkov obolelih bolezni ne zazna. Zato sta zgodnje odkritje in ustrezno zdravljenje ključna, da se prepreči napredovanje okvare vidnega živca, nezdravljen glavkom namreč lahko vodi v trajno slepoto.

Kratkovidnost in daljnovidnost sta med dejavniki tveganja. FOTO: Nastco/Getty Images

Zdravstvena stroka je včerajšnji dan namenila ozaveščanju o glavkomu, ki je eden najpogostejših vzrokov za slepoto, najprej pa povzroča izpade v vidnem polju in zamegljen vid, dokler ne privede do hudih in nepopravljivih težav. Bolezen lahko poteka brez simptomov, saj je lahko ostrina vida še dolgo ohranjena, slabši vid pa predvsem pri starejših pogosto pripisujemo drugim tegobam.

Med vzroki za glavkom je tudi povišan očesni pritisk, ki nastane zaradi neravnovesja med nastajanjem in odtekanjem prekatne vodice v sprednjem delu očesa. Tako se povečuje pritisk na očesni živec, sčasoma se lahko vlakna tega nepopravljivo poškodujejo. Dejavniki tveganja so še rasa, višja starost, družinska obremenjenost, kratkovidnost ali daljnovidnost, očesne poškodbe, manjša centralna debelina roženice in druge bolezni, kot so srčno-žilne bolezni, motnje prekrvavitve ter dolgotrajno zdravljenje s kortikosteroidi.

Čim prej na pregled

Zdravnik pregleda vidni živec, izmeri očesni pritisk, debelino roženice, testira vidno polje in pregleda očesno ozadje ter oceni stanje, temeljit pregled je priporočljiv za vse, starejše od 40 let, tisti, ki imajo že v družini glavkom, pa naj bi ga opravili še prej, okoli 35. leta.

Že nastalih poškodb na vidnem živcu in izpadov v vidnem polju se ne da ne pozdraviti ne operirati, s pravočasnim zdravljenjem pa lahko upočasnimo napredovanje bolezni. Diagnoza vpliva na kakovost življenja bolnikov, otežuje tudi branje in hojo. Glavkom zdravijo s kapljicami, ki povečajo odtok očesne vodice in zmanjšajo njeno proizvodnjo, pri nekaterih pa se odločijo za laserski ali kirurški poseg, s katerim poskušajo znižati očesni pritisk.

S pregledom lahko pravočasno odkrijemo težave in začnemo zdravljenje. FOTO: Nd3000/Getty Images

Ob svetovnem dnevu glavkoma je stroka pozvala k čim zgodnejšemu odkrivanju bolezni, še preden nastane škoda. Kar 90 odstotkov težav z vidom je namreč mogoče preprečiti ali zdraviti, pojasnjujejo in poudarjajo, da bo očesnih bolezni in okvar vida zaradi staranja prebivalstva pa tudi nezdravega življenjskega sloga čedalje več.