Dokazano izboljšujejo prebavo

Sladke fige so eden redkih sadežev, ki koristijo zdravju ne glede na to, ali ga uživamo svežega ali posušenega. Največ koristnih snovi imajo seveda sveže, zato se jih zdaj, ko je njihova sezona, res izplača imeti na krožniku. Fige uživamo zrele, ne le, ker so tako najbolj okusne, ampak ker vsebujejo takrat tudi največ antioksidantov. Znak, da je figa zrela, je kapljica sladke tekočine na dnu fige.

Fige so tudi precej bogate z vitaminom K, ki lahko moti zdravila za redčenje krvi in ​​jih naredi manj učinkovita.

Vsebujejo tudi majhne količine najrazličnejših hranil, vendar so še posebej bogate z bakrom in vitaminom B6. Baker je pomemben mineral, ki sodeluje pri več telesnih procesih, vključno s presnovo in proizvodnjo energije, pa tudi pri tvorbi krvnih celic, vezivnega tkiva in nevrotransmiterjev. Vitamin B6 je ključni vitamin, ki pomaga telesu pri razgradnji prehranskih beljakovin in ustvarjanju novih. Prav tako ima pomembno vlogo pri zdravju možganov. Fige vsebujejo tudi magnezij, železo, kalcij in kalij.

Zdaj, ko je njihov čas, uživajmo sveže. FOTO: Valeniker/Getty Images

Domače zdravilo pri zaprtju

Ti sladki sadeži so tudi dobro znano domače zdravilo pri zaprtju. Vsebujejo vlaknine, ki lahko pomagajo izboljšati prebavo z mehčanjem in dodajanjem mase blatu, zmanjševanjem zaprtja in služijo kot prebiotik oziroma ali vir hrane za zdrave bakterije, ki naseljujejo vaše črevesje. Študija pri 150 ljudeh s sindromom razdražljivega črevesja z zaprtjem je pokazala, da so se tistim, ki so zaužili približno štiri suhe fige (45 gramov) dvakrat na dan, občutno zmanjšali simptomi – vključno z bolečino, napihnjenostjo in zaprtjem – v primerjavi s kontrolno skupino. A, pozor, če fig pojemo preveč, lahko povzročijo drisko.

Pomembno je, da jih ne zaužijete preveč.

Podobna študija pri 80 ljudeh je pokazala, da je uživanje približno 300 gramov sadne paste iz fig na dan osem tednov znatno zmanjšalo zaprtje v primerjavi s kontrolno skupino.

Po nekaterih raziskavah znižujejo krvni tlak in raven sladkorja v krvi. Nedavna študija je pokazala, da imajo pijače, ki vsebujejo visoke odmerke figovega izvlečka, nižji glikemični indeks (GI) kot pijače brez tega izvlečka, kar pomeni, da imajo takšne pijače ugodnejši vpliv na raven sladkorja v krvi. Ugodno naj bi vplivale tudi na raven dobrega holesterola.

Zdravju koristijo tudi suhe. FOTO: Igorr1/Getty Images

Ker imajo fige veliko vlaknin, nas naredijo site. Po zaslugi sladkega okusa potešijo željo po sladkem na bolj zdrav način, kot če bi posegli po sladkarijah. Če se želite znebiti odvečne telesne teže, so vsekakor dobrodošle gostje na vašem jedilniku.