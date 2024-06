Če imate na vrtu ta plevel, ga naberite, je zdravilen in ga lahko pripravite kot pomfrit

Preslica je ena izmed najstarejših rastlin, ki še vedno uspevajo na našem planetu, saj je v skoraj enaki obliki, kot jo poznamo danes, obstajala že v času dinozavrov in celo še preden so ti vladali Zemlji.

Preslica je torej živi fosil, paleontologi pa so njene okamenele ostanke, ki so videti identični novodobnim preslicam, le večji, našli po celi severni polobli, od Severne Amerike do Azije. Že iz tega vidika gre torej za zanimivo prarastlino, ki ji je vredno nameniti pozornost, če jo ugledamo v naravi, ko boste spoznali njene zdravilne učinke, pa jo boste na naslednjem sprehodu zagotovo tudi pozorno iskali.

Danes poznamo 30 vrst preslic, od teh jih v Sloveniji raste devet, med njimi pa so najbolj znane njivska preslica (Equiestum arvense), travniška (E. partnese), gozdna (E. sylvaticum), vodna (E. fluviatile), velika (E. telmateia) in močvirska preslica (E. palustre), ki so si med seboj tudi najbolj podobne, zato je pomembno, da jih znamo razlikovati (več o tem spodaj), saj razen njivske druge niso primerne za uživanje, ker vsebujejo več škodljivih kot koristnih snovi.