NIJZ z resnim opozorilom: Antibiotiki so redko nujni

Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) opozarjajo, da je takšna praksa, kadar gre za antibiotike, nevarna tako za tistega, ki jih nenadzorovano jemlje, kot tudi za vse druge, ki zbolijo za isto boleznijo.

Antibiotiki so zdravila, namenjena zdravljenju bakterijskih okužb. Če jih jemljemo pogosto in neustrezno ter brez zdravniškega nadzora in brez pravega razloga, prispevamo k nastajanju proti antibiotikom odpornih bakterij. Gre za eno najbolj perečih težav na svetu. O neodgovornem jemanju antibiotikov govorimo, kadar vzamemo tiste, ki so nam ostali od preteklih zdravljenj, tiste, ki nam jih da kdo drug, ter kupovanje v lekarnah brez recepta. Ali bolezen res potrebuje tovrstno zdravljenje, lahko presodi le zdravnik.

Bakterije postanejo odporne. Foto: Jarun011/Getty Images

Pri blažjih bakterijskih okužbah niso potrebni.

»Antibiotiki niso protibolečinska zdravila in ne morejo pozdraviti vsake bolezni. Ne delujejo kot protibolečinska zdravila in ne morejo ublažiti glavobolov, drugih bolečin ali vročine. Učinkujejo le proti bakterijskim okužbam in ne morejo ozdraviti virusnih okužb, kot sta prehlad in gripa,« opozarjajo na NIJZ. Velika večina bolezni, ki se nas loteva pozimi (do 80 odstotkov), je virusnega izvora, torej nam antibiotiki ne bodo pomagali. Jemanje antibiotikov proti prehladu ali gripi, ki ju povzročajo virusi, ni smiselno in nima učinka, pogosto jih je nepotrebno jemati tudi v primeru blažjih bakterijskih okužb. V primeru rinosinuzitisa, bolečega grla, bronhitisa ali bolečine v ušesih so pogosto nepotrebni, saj se lahko s povzročitelji spopade naš imunski sistem, poudarjajo na NIJZ.

Pri prehladu ali gripi je uživanje antibiotikov nesmiselno. Foto: Tom Merton/Getty Images

Pri zimskih okužbah jih lahko večinoma nadomesti primerno zdravljenje, to pa se začne pri času, ki ga porabimo za okrevanje; pomembno je, da si privoščimo dovolj počitka. Pomagamo si lahko z zdravili brez recepta – s protibolečinskimi zdravili, ki lajšajo bolečine in vročino, protivnetnimi sredstvi za grlo za lažje požiranje ter zdravili, ki čistijo izločke v dihalnih poteh. Poleg počitka je sicer glavni pristop, ki pripomore k hitrejši ozdravitvi, pitje dovolj tekočin.