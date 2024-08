Aktivno pri razstrupljanju

Kronični stres, premalo gibanja in pogosto uživanje predelane hrane so lahko nekateri od vzrokov, zakaj se telo težje brani pred različnimi strupi. Oziroma jih težje odstranjuje iz krvnega obtoka. Če se težko odpoveste nezdravim navadam oziroma ne zmorete spremeniti nezdravega življenjskega sloga, se vsaj nekajkrat na leto odločite za t. i. dieto za razstrupljanje.

Odpovejte se sladkorju oziroma izdelkom s to zelo razširjeno sestavino. Namesto sladkanih in gaziranih pijač raje izberite vodo ali nesladkani čaj. Zelo pomembno je, da redno skrbite za hidracijo, saj boste iz telesa tako lažje odplaknili toksine. Izogibajte se sladkarijam, pa naj gre za sladoled, tortice ali piškote.

S kurkumo, kumino, baziliko, peteršiljem in papriko lahko popestrite okus hrane.

Pri odločanju o tem, kaj boste pojedli za malico ali kosilo, imejte v mislih izogibanje močno predelani in rafinirani hrani. Odpovejte se rogljičkom, že vnaprej pripravljenim sendvičem. Predelano meso, kot so denimo slanina, hrenovke in klobase, zamenjajte s kosi, kot je govedina, organski piščanec. Če se prehranjujete vegetarijansko ali vegansko, imate na voljo veliko rastlinskih beljakovinskih živil, vključno z oreščki, semeni in stročnicami. Skratka, če je le mogoče, na jedilnik čim pogosteje uvrščajte živila iz polnovredne moke pa seveda veliko sadja in zelenjave.

Sveža zelišča in začimbe

Pri razstrupljanju zelo pomagajo jabolčni kis, ingver, sok aloje vere in cvetača. Navadno sol nadomestite s svežimi zelišči in začimbami. Začimbe, kot so kurkuma, kumina, bazilika, peteršilj in paprika, namreč zelo popestrijo okus hrane, hkrati pa imajo številne koristi na vaše zdravje. Za najboljše jedi oziroma napitke za razstrupljanje telesa sicer veljajo grenivka, brstični ohrovt, jagodičevje, rdeča pesa, čija semena, oreščki, kostna juha in sok iz zelene.

Vseskozi bodite aktivni. FOTO: Jure Eržen

Če se boste odločili za razstrupljanje telesa, vsekakor ne bo šlo brez redne telesne aktivnosti in življenja s čim manj stresa. Po naporni službi se raje kot na kavč pred televizijski zaslon odpravite vsaj na malo daljši sprehod po naravi. Še bolje bo, če boste zavili na prvi hrib in ob pospešeni hoji zagnali svoj krvni obtok. Dobra izbira je kolesarjenje ali obisk katerega od fitnes centrov.

Čokolada naj vas čim manjkrat premami. FOTO: GULIVER/Getty Images

Četudi ste še tako prepričani, da se znate dobro soočati s stresom, to še ne pomeni, da ta na vas ne more negativno vplivati. Pogosto se posamezniki tega zavejo šele, ko ne morejo več opravljati niti osnovnih vsakodnevnih opravil. Nujno je, da si vzamete čas za počitek. Če je le mogoče, se po prihodu iz službe ne ukvarjajte več z njo; obiščite katero od sprostitvenih delavnic, se odpravite na koncert ali pa se družite s prijatelji. Aleksander Brudar