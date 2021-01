Zvezdnik inavguracije v ZDA je Sanders (FOTO)

Vedno daje prednost udobju pred modo.

Zanimivo, kaj vse ujame fotografsko oko, kaj vse pritegne pozornost občinstva in kako to interpretira splet. Po odmevni zgodovinski inavguraciji, ko je ob olajšanju mnogih kot predsednik ZDA zaprisegel, v mandat pa so ga pospremili nastopi številnih zvezdnikov in tople besede mnogo vplivnežev, se je izkazalo, da je skromnost največja čednost. Zmagovalec zaprisege 20. januarja je senator in pomemben Bidnov zaveznik, ki je navdušil s svojo obleko.Ta ni bila nič kaj slavnostna, spomnimo, oblečen je bil v udobno in nadvse toplo bundo, roke pa so mu grele ročno izdelane rokavice, dar učiteljice iz njegovega domačega Vermonta; Sanders je pozneje sam komentiral svoj sproščeni videz in pojasnil, da vedno daje udobju prednost pred modo, v njegovi zvezni državi pa še predobro poznajo mrzle zime in temu primerno garderobo.Da bi ga zeblo pred Kapitolom, pa najsi gre za še tako slovesni dogodek, ni videl smisla, ni pa pojasnil pomena rjave ovojnice, ki jo je ves čas držal v roki, je pa kuverta nedvomno poskrbela za še nekaj dodatnih dobronamernih šal na račun senatorja, ki se je v Washingtonu mudil zaradi več opravkov; po inavguraciji je očitno skočil še na pošto. Kakor koli že, podoba sedečega in v topla oblačila napravljenega Sandersa je postala iztočnica za številne meme, ki zdaj krožijo po spletu, senator tako sedi s prijatelji v sloviti kavarni, z junakinjov filmu Duh se preizkuša v lončarjenju, s Forrestom Gumpom sedi na avtobusni postaji itn.Njegova simpatična podoba pa bo, tako upa sam Sanders, pomagala tudi dobrodelnosti: presrečen, da je z vsakdanjim videzom navdušil milijone, podpira tiskanje majic in drugih spominkov s svojo podobo, izkupiček od prodaje pa bo namenjen pomoči potrebnim. Učiteljica iz Vermonta pa je zasuta s prošnjami za izdelavo rokavic.