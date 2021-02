‘Zver iz vzhoda’ udarila: snežni kaos v Veliki Britaniji (VIDEO)

FOTO: Russell Cheyne Reuters

Deli zahodne Evrope so se znašli v primežu snežne nevihte in hudega mraza, ki povzročata predvsem težave v prometu. Na Nizozemskem so oblasti izdale rdeče opozorilo, v delih Nemčije pa prihaja do motenj v cestnem in železniškem prometu.Veliko Britanijo pa je prizadela nevihta Darcy, ki prinaša veliko snega in mraza, oblasti pa so izdale rumeno opozorilo. Kot poročajo britanski mediji, je vreme povzročili pravi kaos-visoki snežni zameti in močan veter so krivi za kopico prometnih nesreč, prekinjene so želežniške povezave. Zdravstvene oblasti so medtem zaprli tri centre za testiranje na novi koronavirus na vzhodu Britanije.Nevihto Darcy spremlja sneg visok do centimetrov in veter, ki piha s hitrostjo več kot 80 km/h, zato so jo poimenovali »Zver iz vzhoda II«.Večji del Britanije in Škotske je tako prekri s snegom, temperature pa so se ponekod spustile do -7 stopinj. Vremenoslovci napoedujejo, da bo največ snega padlo danes, v torek in sredo naj bi se sneženje umirilo.Resno vremensko opozorilo pred močnim sneženjem tako velja za Essex, Kent, Suffolk, Norfolk, pa tudi za dele Londona, kjer svarijo tudi pred izpadi elektrike.