Šok za predsednika: župan je izključil razsvetljavo in zaprl dovod vode

Banjaluški župan Draško Stanivuković je pred uradom predsednika Republike Srbske izključil razsvetljavo in zaprl dovod vode v stavbo ter blokiral dostop do parkirišča vlade te entitete BiH. Temu je botroval spor s predsednikom Miloradom Dodikom zaradi predloga vlade o ukinitvi dela prihodkov večjim mestom, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.

Vlada Republike Srbske je predlagala ukinitev dela prihodkov mestom z več kot 100.000 prebivalci z obrazložitvijo, da bodo ta sredstva razporedili med nerazvite občine, danes poroča Hina. Stanivuković je na predlog odgovoril z ukrepi komunalnih služb, ki so neposredno prizadeli predsednika te entitete Bosne in Hercegovine Milorada Dodika.

V petek so tako postavili betonske ovire ob vhodu na parkirišče, ki je namenjen službenim vozilom vlade entitete, zvečer pa so dostop vozilom do stavbe preprečili z obrazložitvijo, da gre za območje za pešce. Policija je odstranila betonske blokade, a so dovoz nato preprečili z gasilskimi vozili. Predsednikov urad je bil v petek obenem v popolni temi, v stavbi pa ni bilo vode zaradi okvare, ki je mestne komunalne službe niso hotele odpraviti.

Blokada lahko še traja

Stanivuković je sporočil, da je Banjaluka uvedla varčevalne ukrepe, ker ji vlada Republike Srbske jemlje del proračuna. Napovedal je tudi, da bo blokada trajala, dokler vlada ne bo opustila spornega zakona.

Kot je še izračunal, bi ob sprejetju odločitve vlade Banjaluka ostala brez treh milijonov evrov prihodkov. Obenem je opozoril, da je Dodik hkrati zahteval povečanje sredstev za svojo pisarno za 10 milijonov evrov, da bi imel na voljo skupno 40 milijonov evrov.

Dodikova stranka Zveza neodvisnih socialdemokratov (SNSD) je največja stranka Srbov v BiH, vendar pa ji na oktobrskih lokalnih volitvah ni uspelo osvojiti Banjaluke. Župan je tako znova postal Stanivuković, ki je član opozicijske Stranke demokratskega procesa (PDP).