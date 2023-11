Znanstveniki zaskrbljeni, ko so videli, kaj so ribiči ujeli: Zelo slaba novica ...

V Facebook skupini Splitska peškarija so objavili fotografije ribe napihovalke (Sphoeroides pachygaster), ki so jo odkrili na ribarnici v Splitu. Bila je majhna, v velikosti človeške ličnice, zato je bilo jasno, da gre za mlado ribo. Informacijo so potrdili na Inštitutu za oceanografijo in ribištvo, navaja Jutarnji list.

Napihovalka ima najmočnejši ribji strup imenovan tetradotoksin, za katerega še ne obstaja protistrup. Ta pri žrtvi paralizira dihalne organe, kar povzroči takojšnjo smrt. Znanstveniki tudi opozarjajo, da je napihovalka nevarna za uživanje, čeprav na japonskem rvelja za specialiteto, kuharski mojstri pa morajo za njeno pripravo opraviti državni izpit.

Kot je znano, obstajajo nekatere vrste napihovalk, ki so res nevarne, vendar ta ni strupena. Še vedno pa ni dobro, da so jo našli v Jadranskem morju. »Zaskrbljujoče je dejstvo, da se je zlahka naselila v Jadranu in da je število osebkov doseglo zadostno število, da se lahko razmnožuje. Očitno gre za ribo, katere rojstni kraj je naša stran Jadrana, kar potrjuje še ena najdba podobne velikosti, ki se je zgodila pred dnevi,« so še dodali.

Strokovnjaki tako opozarjajo, da v Jadranu živijo nevarne napihovalke, zato bodite previdni. Obstajajo namreč takšne, katerih meso je izredno strupeno, vendar se ne ve, ali so nevarne vse napihovalke. Prav zaradi tega je najbolje, da se teh rib lotimo previdno, saj če gre za strupeno ribo napihovalko, je lahko za človeka usodna.