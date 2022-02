Na Hrvaškem ulovili izjemno strupeno ribo

Inštitut za oceanografijo in ribolov iz Splita poroča, da so ulovili strupeno ribo blizu Pašmana, in opozorili, da je nevarna.

Na facebooku so zapisali, da so pred dvema dnevoma pri otočku Košara pri Pašmanu ulovili strupeno in invazivno srebrnoprogo napihovalko (Lagocephalus sceleratus). Opozorili so, da riba vsebuje izjemno močan strup tetrodotoksin, ki lahko ob zaužitju povzroči resne zdravstvene težave, tudi smrt. Javnost so pozvali, naj se morebitnemu neposrednemu stiku izogiba. Če ribo kdo že ujame, naj z njo ravna previdno.

Tetrodotoksin je kar 1.250-krat bolj strupen kot cianid, ribe pa da se ni priporočljivo dotikati brez rokavic in se je ne sme pripravljati za hrano.

Riba pa ni le strupena, ampak ima tudi močno čeljust z ostrimi zobmi, zato njen ugriz lahko povzroči resne poškodbe.

Kot pišejo hrvaški mediji, srebrnoproge napihovalke ne videvajo pogosto v hrvaških vodah. Prvič so jo na Hrvaškem ulovili leta 2012 pri otoku Jakljanu nedaleč od Dubrovnika.