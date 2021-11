Znano, zakaj imajo nekateri težji potek covida 19

Britanski znanstveniki so izolirali gen, ki dvakrat poveča tveganje pri odpovedi organov in smrt po okužbi z novim koronavirusom. S študijo so dobili nov vpogled v to, zakaj so nekateri ljudje bolj nagnjeni h covidu 19, hkrati pa se odpira možnost za personaliziran pristop k zdravljenju, piše Reuters.

Okoli 60 odstotkov ljudi južnoazijskega izvora ima visoko tvegani gen za covid, so povedali strokovnjaki z Univerze v Oxfordu, s čimer delno pojasnjujejo visoko število smrtnih primerov zaradi posledic covida v Britaniji in Indiji.

Znanstveniki so odkrili, da tveganje ni večje zaradi razlik v genskem kodiranju proteinov, ampak zaradi razlike v DNK, ki ustvarja nekakšno »stikalo za izklop« in pri tem aktivira gen. Ta genski signal vpliva na celice v pljučih. Gen, ki je visoko tvegana različica, imenovan LZTFL1, onemogoča celicam, ki načelno »blažijo« dihalne poti in pljuča, da se pravilno in obrambno odzovejo na virus.

Visoko tvegana različica gena ne vpliva na imunski sistem

Visoko tvegana oblika gena ne vpliva na imunski sistem, ki ustvarja protitelesa, da bi se borilo proti vnetju, so povedali raziskovalci.

Poudarili so, da se osebe, ki imajo ta gen v sebi, lahko cepijo proti covidu 19, z obstoječimi cepivi. »Študija kaže, da je način, kako se pljuča odzovejo na okužbo, kritičen. To je pomembno, ker je večina trenutnih zdravljenj osredotočena na spreminjanje načina, kako se imunski sistem odziva na virus,« je dejal soavtor študije, profesor James Davies.

Izsledki raziskave so objavljeni v strokovni reviji Nature Genetics.