Zgodovinski trenutek: Trump ni kriv

Bivši predsednik ZDA Donald Trump je prestal tudi zgodovinsko drugo ustavno obtožbo. Senat je sicer ob 50 demokratih in sedmih republikancih glasoval za obsodbo s 57 glasovi proti 43, vendar bi bila za uspeh obsodbe potrebna dvotretjinska večina 100-članskega senata.



Trump si je drugo ustavno obtožbo prislužil zaradi napada njegovih privržencev na ameriški kongres 6. januarja, pri čemer je umrlo pet ljudi. Trump jih je do napada pripravil z zavajanjem okrog izida predsedniških volitev 3. novembra lani. Po volitvah je v nasprotju z večkrat potrjenimi izidi po zveznih državah trdil, da je premagal demokratskega izzivalca Josepha Bidna, in Bidnovo zmago razglašal za prevaro.



Trump je najprej poskusil s tožbami, ki so padale na sodiščih, saj ni imel dokazov za trditve o prevarah, nato je pritiskal na državne uradnike, naj spremenijo izid volitev, podpiral proteste proti volilnim izidom in dva meseca ponavljal, da je šlo za prevaro. Pred napadom na kongres je privržencem naročil, naj gredo proti kongresu in se borijo kot hudiči, sicer jim bodo vzeli državo. To so potem tudi storili.



Demokratski upravitelji ustavne obtožbe iz predstavniškega doma kongresa so od torka nizali dokaze o tem in prikazovali videoposnetke Trumpovih izjav ter nasilja, ki so ga povzročile.



Trumpovi odvetniki so najprej skušali ustavno obtožbo razglasiti za neustavno, ker ga po 20. januarju več ni na položaju.

Senat je na začetku sojenja Trumpu z večino glasov ta argument zavrnil, Trumpovi odvetniki pa so v nadaljevanju vztrajali, da so bile njegove izjave o volitvah ustavno zaščitena pravica do izražanja, poleg tega naj ne bi z ničemer vzpodbujal k napadu na kongres. Osredotočili so se na en stavek njegovega govora na zborovanju pred napadom, ko je privržencem naročil, naj bodo mirni.



Proces je dokazal, da je Trump v času napada čakal najmanj dve uri, preden je svoje privržence pozval, naj se umaknejo. Vmes jih je še podžigal s ponavljanjem laži okrog izida volitev in napadal lastnega podpredsednika Mika Pencea, ki na formalni potrditvi izida volitev elektorjev zveznih držav ni hotel kršiti ustave in pripisati zmage Trumpu.



To je po senatnem glasovanju v bistvu povedal celo vodja senatne manjšine republikanec Mitch McConnell, ki je dejal, da je do napada prišlo zaradi laži, s katerimi so ljudi hranili po volitvah. McConnell je kljub temu skupaj z 42 republikanskimi kolegi glasoval proti obsodbi Trumpa.

