Želite živeti v Španiji? Ponujajo 15.000 evrov, če se preselite tja

Regionalna vlada Extremadura, avtonomna provinca v Španiji, ponuja okoli 15.000 evrov digitalnim nomadom, ki se preselijo na to območje.

Je ena izmed regij z najmanjšim številom prebivalcev v Španiji, poroča Schengen News. Oblasti Extremadure so skupaj namenile dva milijona evrov za pomoč pri preselitvi skupno 200 oddaljenih delavcev in digitalnih nomadov na to ozemlje.

Ta regija ima več pozitivnih lastnosti, ki so jih deležni tamkajšnji prebivalci. Po podatkih Numbea so v primerjavi z Madridom stroški javnega prevoza in prehrane tej provinci približno 30 odstotkov nižji - primerjavo so izvedli z mestom Badajoz.

FOTO: Carlos Hernandez Unsplash

»Extremadura ponuja visoko kakovost življenja. Je pravi raj na Zemlji z izjemno gastronomijo. Privabljanje visokokvalificiranih strokovnjakov z mednarodnim dohodkom bo imelo zelo pozitiven vpliv na naše gospodarstvo. Povečali bodo lokalno potrošnjo, obogatili regionalne talente in ustvarili pomembne mreže in priložnosti,« je dejal španski minister za gospodarstvo, zaposlovanje in digitalno preobrazbo Guillermo Santamaria.

Želijo si predvsem ljudi z IT področja

Program vizumov za digitalne nomade v Extremaduri je posebej namenjen visokokvalificiranim strokovnjakom iz IT industrije. Kandidati bodo dolžni delati popolnoma na daljavo in preko spleta, z uporabo izključno medijskih in informacijskih sistemov ter telekomunikacijskih povezav te regije.

FOTO: David Gil De La Canal Unsplash

Tujci, ki želijo biti del tega programa, se morajo zavezati, da bodo ohranili službo na daljavo in živeli v Extremaduri vsaj dve leti.

Program je lahko koristen za tiste, ki živijo v tujini, pa tudi za tiste, ki živijo na drugih območjih Španije, pod pogojem, da v zadnjih šestih mesecih niso živeli v tej avtonomni pokrajini.

Pogoj je, da ste v Španiji zakonito

Mednarodni prosilci, ki se želijo prijaviti, to lahko storijo, vendar morajo biti v Španiji nastanjeni zakonito in imeti tujo identifikacijsko številko, ki se nahaja na zelenem EU-potrdilu ali neevropski kartici.

Prijavijo se lahko tudi nedržavljani EU, če že sodelujejo v španskem programu vizumov za digitalne nomade.

FOTO: David Gil De La Canal Unsplash

Za izkoriščanje tega programa morajo kandidati svoje prijave oddati elektronsko. Kandidati morajo imeti digitalno potrdilo ali elektronsko špansko osebno izkaznico, ki omogoča elektronsko identifikacijo.

Tisti, ki se preselijo iz druge regije Španije, morajo izpolnjevati nekoliko drugačne pogoje.