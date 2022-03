Še ena žrtev med novinarji v Ukrajini: ubit snemalec Fox News

V Ukrajini je bil v bližini Kijeva ubit snemalec televizijske postaje Fox News Pierre Zakrzewski, je sporočila ameriška televizijska mreža. Zakrzewski, ki je živel v Londonu, je v Ukrajini delal od februarja.

Zakrzewski je bil ubit, njegov kolega Benjamin Hall pa ranjen, ko so v ponedeljek streljali na njuno vozilo v Horenki blizu Kijeva, je sporočila izvršna direktorica Fox News Media, Suzanne Scott.

Nato skrbi, da bi lahko Rusija na podlagi izmišljenih informacij v Ukrajini uporabila kemično orožje, je danes dejal generalni sekretar zavezništva Jens Stoltenberg. V odzivu na rusko agresijo je v pripravljenosti na stotisoče zavezniških sil, je opozoril in dodal, da bo napad na eno članico naletel na odločen odgovor celotnega zavezništva.

Zakrzewski je bil fotograf z vojnih območij, ki je za Fox News pokrival skoraj vse mednarodne zgodbe, od Iraka, Afganistana do Sirije, je dejala Scottova. Hall je medtem še vedno hospitaliziran v Ukrajini, je še sporočila.

Ukrajinski predsednik vdan v usodo: Ukrajina se ne bo včlanila v NATO

Treba je priznati, da se Ukrajina ne bo mogla včlaniti v zvezo Nato, je dejal ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Zadovoljen sem, da naš narod začenja razumevati, da se moramo zanesti sami nase, je dodal. Zelenski je dejal, da so v preteklih letih večkrat slišali, da so vrata Nata odprta, a tudi, da Ukrajina ne more vstopiti.

»To je resnica in treba jo je sprejeti,« je dodal na videokonferenci s predstavniki vojaškega zavezništva pod vodstvom Velike Britanije, v katerem je več severnoevropskih držav.

Rusija ameriškemu predsedniku prepovedala vstop v državo

Rusija je v odziv na sankcije, ki jih je zaradi vojne v Ukrajini proti njej uvedel Zahod, danes prepovedala vstop v državo predsedniku ZDA Joeju Bidnu in več visokim predstavnikom njegove vlade, med drugim državnemu sekretarju Antonyju Blinknu, poročajo tuje tiskovne agencije.

ZDA so pred tem uvedle sankcije proti ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu, vodji ruske diplomacije Sergeju Lavrovu ter več članom ruske vlade in njenim ključnim sodelavcem. V Moskvi so danes izrecno poudarili, da se odzivajo na ameriške sankcije brez primere, ki prepovedujejo vstop visokih ruskih politikov v ZDA in so odraz »skrajno rusofobne usmeritve sedanje administracije ZDA«.