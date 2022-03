O Janševem odhodu v Ukrajino tudi CNN in drugi svetovni mediji (FOTO)

Kot smo že poročali, so premierji Poljske, Češke in Slovenije, Mateusz Morawiecki, Petr Fiala in Janez Janša, odšli v Kijev na srečanje z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim in ukrajinskim premierjem Denisom Šmihalom. Kijev obiskujejo kot predstavniki Evropskega sveta, so sporočili iz kabineta slovenskega premierja.

Bild o obisku v Ukrajini. FOTO: Zaslonski posnetek

Obisk je pritegnil veliko medijske pozornosti vseh velikih svetovnih medijev. Tako je o obisku Janše v Ukrajini poročal CNN, nemški Bild pa govori o zgodovinski mirovni misiji.