Zelenski: Ukrajina bo do 2024 zmagala

Predsednik Volodimir Zelenski je v intervjuju za BBC dejal, da Ukrajina potrebuje več časa za začetek dolgo napovedovane ofenzive proti ruskim silam. Ukrajinska vojska po njegovih besedah ​​čaka na dostavo obljubljene vojaške pomoči, napad, ki mu bo sledil, pa bi lahko odločil o usodi že več kot leto dni trajajoče vojne. To bo tudi ključna preizkušnja za Ukrajino, ki želi dokazati, da orožje in oprema, pridobljena z Zahoda, lahko spremenita tok konflikta.

Vojska je pripravljena, a ni še čas

Zelenski je v javljanju s svojega štaba v Kijevu pojasnil, da so brigade pripravljene in da nekatere med njimi uri NATO. »Lahko nadaljujemo s tem, kar že imamo. In mislim, da bi bili uspešni. Izgubili pa bi veliko človeških življenj, kar ni sprejemljivo. Zato moramo počakati, potrebujemo še nekaj časa,« je dejal.

Kdaj točno in kako bo potekala ukrajinska ofenziva, je še skrivnost. Ruske sile so okrepile 1450 kilometrov dolgo fronto od Luganska in Donecka na vzhodu do Hersona na jugu. »Ukrajinska vojska lahko napreduje in ne želimo zamrzniti konflikta, na kar računa Rusija. Rezultat, ki bi razočaral zahod, bi lahko pomenil zmanjšanje vojaške podpore in pritisk za pogajanja z Rusijo. Petina države je pod ruskim nadzorom in to pomeni, da bi lahko bila tema tudi popuščanje pri vprašanju ozemlja. Vsak ima kakšno idejo, vendar ne morejo pritiskati na Ukrajino, da se odreče delu svojega ozemlja. Zakaj bi katera koli država na svetu dala Vladimirju Putinu svoje ozemlje?«

Do 2024 zmaga ukrajinskih sil

Zelenski upa na ameriško podporo tudi, če Joe Biden leta 2024 ne bo znova izvoljen za predsednika ZDA. »Ukrajina ve, da ima podporo kongresa. Ne vemo, kje bomo, ko bodo volitve, vendar upamo, da bomo do takrat zmagali.«

Med drugim je spregovoril tudi o mirovnem načrtu v desetih točkah, ki zahteva vrnitev okupiranega ozemlja, plačilo odškodnin za škodo, povzročeno državi med vojno, in ustanovitev posebnega sodišča za ruske vojne zločine. Moskva je načrt odločno zavrnila. »Zahodne sankcije vplivajo na rusko obrambno industrijo, še vedno imajo veliko zalog, vendar že opažamo zmanjšano moč napadov na nekaterih območjih.«

Medtem je Moskva Ukrajino obtožila napadov z droni, kar je Zelenski zanikal in dodal, da Rusija nenehno išče izgovore. »A to nima nobenega učinka, niti v domači javnosti. Tudi njihovi propagandisti niso verjeli. Videti je bilo zelo, zelo umetno. To je novi izgovor za napad na mojo državo,« je zaključil.