Zelenski razkril, zakaj se Ukrajinci ne bodo umaknili iz najsmrtonosnejše bitke do zdaj

Okoli Bahmuta poteka najdaljša in najsmrtonosnejša bitka od začetka ruske invazije na Ukrajino februarja 2022. Mesto, ki ima zdaj le še 4.000 prebivalcev (pred invazijo jih je imelo 70.000), je v veliki meri že uničeno.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je opozoril, da bi imela ruska vojska v primeru zavzetja Bahmuta, za katerega že več mesecev potekajo boji, prosto pot za okupacijo mest na vzhodu Ukrajine. »Vemo, da bi po Bahmutu lahko šli dlje, lahko bi šli v Kramatorsk, v Slavjansk, v druga mesta Ukrajine. Za nas je to strateško vprašanje,« je dejal Zelenski v intervjuju, ki ga je sinoči objavil CNN, in poudaril, da so ukrajinske enote odločene obraniti to mesto. »Včeraj sem se srečal z načelnikom generalštaba in vojaškimi poveljniki in vsi so rekli, da moramo ostati močni v Bahmutu,« je dodal in opozoril, da je seveda treba upoštevati življenja ukrajinskih vojakov. »Toda storiti moramo vse, kar je v naši moči, medtem ko prejemamo pošiljke orožja in se naša vojska pripravlja na protiofenzivo.«

Ruska vojska si prizadeva zavzeti mesto Bahmut, saj je to ključnega pomena za nadaljevanje ofenzive proti Ukrajincem. »Bahmut je pomembno vozlišče za obrambo ukrajinskih vojakov v Donbasu,« je včeraj dejal ruski obrambni minister Sergej Šojgu in dodal, da bi njegovo zavzetje omogočilo izvedbo »novih ofenzivnih operacij«.