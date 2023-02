Poglejte posnetek, ki prikazuje vso nesposobnost Putinove vojske (VIDEO)

Ukrajina je danes priznala, da severno od mesta Bahmut potekajo hudi spopadi z ruskimi silami. Boj za mesto v regiji Doneck, ki je v vojni dobilo simbolen pomen, je najdlje trajajoča bitka od začetka ruske invazije, Rusija pa zavzetje predstavlja kot enega svojih glavnih vojaških ciljev.

Ukrajina porabi več streliva, kot ga Nato lahko proizvede

Trenutna poraba streliva v Ukrajini je bistveno višja od naše proizvodnje, je v Bruslju opozoril generalni sekretar Nata Jens Stoltenberg in priznal, da vojna bremeni obrambno industrijo ter izčrpava zaloge zavezništva. Dodal je, da je Nato sredi logistične tekme, vojaško pomoč Ukrajini pa je treba zagotoviti čim prej. »Ruski predsednik Vladimir Putin zaenkrat še ni pripravljen na mir, saj je začel z novo ofenzivo. Jasno je, da smo se sedaj znašli sredi logistične tekme. Ključna oprema, kot so strelivo, gorivo in rezervni deli, morajo priti v Ukrajino, preden Rusija prevzame pobudo na bojišču. Hitrost je tista, ki bo rešila življenja,« je dejal Stoltenberg.

Tanki na minskem polju

So se pa ta konec tedna pojavili številni posnetki ruskega približevanja Bahmutu. Med njimi je posnetek dveh ruskih tankov, ki prikazuje vso nesposobnost ruske vojske.

Tako je prikazano, kako ukrajinske mine na koščke raznesejo dva ruska tanka.

Videoposnetek, ki ga je posnel dron, prikazuje ruski tank T-80, ki napreduje čez minsko polje s kraterji. Nenadoma se odjekne eksplozija in za tem je videti še en tank, ki prihaja in prav tako naleti na mino. Odjekne še ena močna eksplozija, ki raznese dele rezervoarja v vse smeri.