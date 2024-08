Več tisoč gasilcev že več kot 10 dni v boju s hudim požarom

Po Kaliforniji že več kot deset dni pustoši požar Park Fire, s katerim se trenutno bori več kot 6000 gasilcev. Do sobote jim je po besedah pristojnih oblasti uspelo omejiti 27 odstotkov gorečih površin. Ognjena stihija uradno velja za četrti največji gozdni požar v zgodovini te ameriške zvezne države. Do konca prejšnjega tedna se je razširil na več kot 1600 kvadratnih kilometrov in uničil več sto objektov.

»Imeli smo nevihte, ki so nam povzročale težave,« je dejal Christopher Young, tiskovni predstavnik kalifornijskega oddelka za gozdarstvo in požarno zaščito Cal Fire.

Požar je povzročil domnevni požigalec, ki je 24. julija v bližini mesta Chico v Kaliforniji potisnil goreč avto v prepad. Od takrat je bilo požganih več kot 162.200 hektarjev zemlje, kar je večja površina, kot jo ima Los Angeles. Uničenih je bilo več kot 560 domov in drugih zgradb.

Zaradi težko dostopnega terena traja dve do tri ure, da gasilci dosežejo požarne črte. Nekatere tja prepeljejo s helikopterjem, nekateri pa naj bi tam ostali več dni.

Gasilci po več dni ostajajo na požarni črti. FOTO: Fred Greaves/Reuters

Aretirani 42-letni moški do sobote še ni priznal krivde, je pa bil obtožen požiga in je pridržan brez možnosti plačila varščine.

Gozdni požari in požari v naravi po poročanju ameriške televizije CNN povzročajo težave tudi v drugih zveznih državah na zahodu ZDA – v Oregonu, Idahu, Washingtonu, Utahu, Montani, Arizoni, Novi Mehiki, Wyomingu in Nevadi.