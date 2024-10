Zastrašujoče opozorilo evropskega diplomata: »Ukrajina bi lahko padla v Putinove roke v 15 dneh«

Josep Borrell, visoki predstavnik EU za zunanjo politiko, je dejal, da bi se vojna končala v samo 15 dneh, če bi zahodni zavezniki nehali podpirati Ukrajino, kar bi privedlo do zmage ruskega predsednika Vladimirja Putina. Borrell je to povedal v pogovoru za poslovni časopis 20minutos.

Josep Borrell. FOTO: Mohamed Azakir Reuters

Borrell je priznal, da si mnogi želijo hitro rešitev konflikta, vključno z ukrajinskim narodom. Poudaril pa je, da je izid vojne ključen.

»Če nehamo podpirati Ukrajino, bo vojne konec v 15 dneh in Putin bo dosegel svoje cilje. Toda ali je to tisto, kar želimo za varnost Ukrajincev in nas Evropejcev? Potruditi se moramo, da to zagotovimo, ko pride čas, pogajanja potekajo pod pogoji, ki podpirajo suverenost in ozemeljsko celovitost Ukrajine,« je dejal Borrell.

Poudaril je še, da je pomoč EU Ukrajini zdaj že presegla 130 milijard evrov.