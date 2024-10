Levica svari pred globalnim jedrskim spopadom: Slovenija naj ustavi vojaško pomoč Ukrajini

Slovenija naj ob zaostrovanju vojne ustavi vojaško pomoč Ukrajini, so vlado danes pozvali poslanci Levice. Poslanka najmanjše koalicijske stranke Nataša Sukič je ob predstavitvi pobude izpostavila nevarnost jedrskega spopada, če pride do odobritve ukrajinskih prošenj za uporabo raket dolgega dosega znotraj Rusije.

Kot je v izjavi za medije pojasnila Sukičeva, je pobuda poslanske skupine odziv na septembrsko resolucijo Evropskega parlamenta o nadaljnji finančni in vojaški podpori držav članic EU za Ukrajino.

V Levici so zaskrbljeni, da resolucija odpravlja vsakršno omejitev za Ukrajino, ko uporablja orožje za ciljanje tarč na ozemlju Rusije. Resolucija, ki so jo podprli vsi slovenski evroposlanci z izjemo odsotnega Vladimirja Prebiliča (Zeleni/Vesna), sicer poziva k zeleni luči ukrajinskim silam za ciljanje »legitimnih vojaških tarč« v Rusiji.

Spremenjena resolucija dopušča jedrski odziv Rusije

Sukičeva je ob takšnem glasovanju izrazila zaskrbljenost, saj da je ruski predsednik Vladimir Putin po sprejeti resoluciji predstavil predlagane spremembe ruske jedrske doktrine. Rusija jo je spremenila na način, ki dopušča jedrski odziv na vsakršen množični napad na rusko ozemlje z brezpilotniki, hiperzvočnim orožjem in manevrirnimi raketami.

»To pomeni hudo in resno zaostrovanje in potencialno eskalacijo konflikta do neslutenih razsežnosti, ki lahko svet potisne v globalni jedrski spopad,« je povedala in dodala, da se v Levici namesto zaostrovanja zavzemajo za politiko miru in nenasilja in vztrajajo, da je rešitev za vojno v Ukrajini takojšen mirovni proces.

»Doseči mir z jedrsko velesilo na način dodatnega stopnjevanja do mere, da se lahko svet znajde v globalnem jedrskem spopadu, lahko pomeni konec civilizacije,« je dodala in izpostavila nesmiselnost umiranja ukrajinskih in ruskih vojakov.

Miroljubno reševanje sporov

»Vztrajamo, da mora obrambna politika EU temeljiti na načelih miroljubnega reševanja sporov in sobivanja, ne pa na spodbujanju in stopnjevanju militarizacije ter celo dopuščanju nevarne vojaške avanture na ozemlju ene od jedrskih velesil. Namesto da Evropski parlament in naši evropski poslanci lahkotno sprejemajo tako nevarne resolucije ter postavljajo usodo sveta na kocko, bi si morali prizadevati za mir in za neodvisno obrambno in mirovniško politiko Evrope,« pojasnjujejo v Levici.

Kljub pozivom ukrajinskega vodstva zahodnim zaveznicam, naj mu vendarle dovolijo z zavezniškimi raketami dolgega dosega ciljati Rusijo, zelene luči za to še niso dali. Do predloga so očitno zadržani tudi v Washingtonu, ki je največji podpornik Kijeva v tej vojni.