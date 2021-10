Zaradi rasizma 112 milijonov odškodnine

Obtožbe o rasni diskriminaciji se kar vrstijo. FOTO: Shannon Stapleton/Reuters

104

tožbe še čakajo Teslo.

je uspela zgodovinska zmaga: po robu se je postavil tehnološkemu velikanu Tesli in dokazal, da je bil na delovnem mestu žrtev nezaslišane rasne diskriminacije. Tesla bo, če se ne bo pritožil, moral odšteti 112 milijonov evrov.Vsekakor gre za izjemno vsoto in glasno sporočilo, da žaljivke in razlikovanje niso dopustni, zdaj 53-letni Diaz pa je zadovoljen, da je pravica tokrat zmagala, in srčno upa, da je s svojo potezo opogumil tudi druge, ki so žrtve nedopustnega trpinčenja zaradi barve polti. Pri proizvajalcu električnih avtomobilov je delal v letih 2015 in 2016, in sicer kot upravljavec dvigala, delovne razmere pa so bile kljub njegovim prošnjam nadrejenim, naj vendarle ukrepajo, neznosne.Nazadnje je obupal in dal odpoved, saj je bila vsakodnevna čustvena stiska absolutno prevelika. Najhuje je bilo to, kot je povedal tudi na sodišču, da je bil med glavnimi nadlegovalci njegov neposredni nadrejeni, tako da njegove pritožbe pogosto niso romale do višje stopnje; pa tudi ko so, so naletele na gluha ušesa. Pri Tesli zna čelu so se sicer branili, da s težavami niso bili seznanjeni – čeprav je Diaz v svoji odpovedi nazorno navedel razloge za odhod. Kot je pojasnil, ga na delovnem mestu nihče ni klical po imenu, zanje je bil vedno le črnuh. Garderobni in toaletni prostori so bili porisani z grafiti in karikaturami, ki so pogosto upodabljali njega in druge temnopolte sodelavce, popačene, kakopak; zraven so bili pripisi, češ, naj se vrnejo v Afriko, pa gesla kukluksklana, Diaz je neredko prejemal sporočila s svastiko.Kot rečeno, zdaj se mu nasmiha gromozanska odškodnina, ena najvišjih v zgodovini za tovrstne tožbe, ni pa edini, ki je Teslo pripeljal na sodišče in velikana tam tudi porazil. Zaradi podobnih razlogov so morali odškodnino na začetku leta plačati še enemu temnopoltemu nekdanjemu delavcu, zaradi domnevnega rasnega razlikovanja pa Teslo čakajo še 104 tožbe! Dejansko število žrtev je morda še mnogo višje, kajti Diaz in drugi tožniki so bili zaposleni za določen čas in jih ni zavezovala klavzula, ki jo zaposleni za nedoločen čas podpišejo ob začetku delovnega razmerja in ki jim prepoveduje tožbe v primeru nesoglasij. Pri Tesli je zaposlenih okoli 10.000 ljudi, deset odstotkov je temnopoltih, na vodilnih položajih pa so le štirje odstotki pripadnikov nebele rase.