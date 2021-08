Zakaj vožnjo z Uberjem plačate le z gotovino? Razlog je pojasnil voznik

V minulem dobrem letu smo se navadili, da gotovine, kadar je to le mogoče, ne uporabljamo. Dvigovanje na bankomatih in nato preštevanje bankovcev in kovancev sta v veliki meri zamenjala brezstična kartica in plačevanje prek spletne banke. Toda če boste v Zagrebu namesto taksija poklicali voznika Uberja, raje pripravite gotovino, sicer se zna zgoditi, da na cilj ne boste prišli. »Vaša vožnja je odpovedana,« je namreč obvestilo, ki ga pri naših sosedih, predvsem v prestolnici, vse pogosteje dobivajo tisti, ki prek aplikacije Uber naročijo vožnjo in jo želijo plačati s kartico. Razlog? Nihče si ne predstavlja, da bi tudi pri plačevanju storitev s kartico puščali napitnino.



Zavračanje potnikov vozniku Uberja ni v korist. Ne le ker manj strank pomeni manj denarja, nezadovoljni zavrnjeni potniki ga namreč lahko udarijo tudi s slabo oceno, s čimer se bazen potencialnih strank manjša. A to mnogih ni ustavilo pri odločitvi, da je gotovina edino sprejemljivo plačilno sredstvo za vožnjo z Uberjem. »Ljudje na Balkanu še niso navajeni, da bi pri plačilu s kartico pustili tudi napitnino,« glavni razlog navede voznik Uberja Karlo Lalić, drugi povod pa tiči v tem, da vozniki takoj potrebujejo denar, pri kartici pa lahko na priliv čakajo tudi do enega tedna.



Nezadovoljstva zaradi zavrnjenih voženj se pri Uberju dobro zavedajo, saj so na ta račun dobili že precej pisnih pritožb, katerih število skrbno spremljajo. »Uber svojim voznikom dopušča, da si sami izbirajo vožnje in stranke. Žal nam je, če so uporabniki doživeli nevšečnosti,« so se odzvali pri podjetju, a o morebitnih sankcijah niso želeli govoriti. Zatrdili so, da vsak uporabnik, če mu voznik vožnjo odpove, dobi pristojbino 13 kun za naslednjo vožnjo. Poleg tega pa so vozniki, na račun katerih dobijo pritožbo, povabljeni na razgovor, na podlagi katerega se nato odločajo o nadaljnjem sodelovanju.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: