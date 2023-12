Zadnja priložnost Ukrajine postala katastrofa: dolga zima bi se lahko spremenila v tragedijo

Vse več je dokazov, ki kažejo, da je ukrajinska protiofenziva zastala precej pred napovedanim minimalnim ciljem, zato vojna z Rusijo prehaja v obdobje vojaške stagnacije. Prihodnje leto, s posebnim poudarkom na zimi, bo za Ukrajino težko, nevarno obdobje.

Sledi obdobje izmeničnih zračnih napadov na velike razdalje z obeh strani. Rusija kopiči rakete in bo verjetno znova napadla ukrajinsko električno omrežje, da bi prekinila ogrevanje. Ukrajina kopiči brezpilotna letala in bo nadaljevala napade na Krim. Napadi lahko pomagajo ukrajinski morali, vendar bo njihov strateški učinek verjetno skromen.

Vladimir Putin. FOTO: Sputnik Via Reuters

Kot piše Economist, je za obe sprti strani ključna obnova izgubljenih sil. Ruska vojska ni izpolnila ciljev novačenja. Zbrala je dovolj vojakov, da bi obdržala frontno črto čez poletje, vendar bi za ofenzivo potrebovali mobilizacijo. Ukrajina pa se mora odločiti, ali bo vpoklicala moške v zgodnjih dvajsetih letih, med katerimi so se mnogi doslej izogibali vojski.

Danska vlada bo zagotovila nov paket vojaške pomoči za Ukrajino v vrednosti skoraj milijarde evrov, je napovedala danska premierka Mette Fredriksen, ki se je skupaj z drugimi voditelji nordijskih držav danes v Oslu srečala tudi z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim.

Če bo mobilizacija uspešna, bodo vojaki potrebovali orožje in strelivo. Rusija je konec leta 2022 okrepila obrambno proizvodnjo in bi lahko leta 2024 proizvedla več kot 2 milijona granat, skupaj s stotinami novih in prenovljenih tankov. Severna Koreja pošilja tudi ogromno granat, kar še krepi rusko moč. Malo verjetno je, da bi lahko Ukrajina do začetka leta 2024 pridobila prednost pri topniškem strelivu, najpomembnejšem dejavniku na taktični ravni.

Katastrofalni rezultat obiska Zelenskega v ZDA

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je po obisku v ZDA dejal, da so bili odgovori, ki jih je prejel iz kongresa in Bele hiše, pozitivni. Ni znano, ali se je kaj izgubilo v prevodu ali je hlinil optimizem zaradi morale svojih prebivalcev in vse glasnejšega negodovanja drugih politikov v državi. Zagotovo mu niti republikanci v kongresu niti Joe Biden niso potrdili, da bo prejel več pomoči.

Volodimir Zelenski. FOTO: Johanna Geron, Reuters

Ko je Zelenski lani prišel v Washington, so ga pričakali rdeča preproga, ovacije in aplavz, kmalu zatem pa še paket 50 milijard dolarjev pomoči za vrnitev zaseženega ozemlja. Tokrat je z ameriškimi senatorji govoril za zaprtimi vrati, v Belo hišo pa je prišel skromno, brez pompa.

Nemški kancler Olaf Scholz je danes posvaril pred pešanjem podpore Ukrajini v boju proti ruski agresiji. Dan pred vrhom EU, na dnevnem redu katerega bo tudi nova pomoč za Kijev, je zagotovil dolgotrajno finančno podporo Nemčije.

Da bo Zelenski dobil odgovor, ki bi lahko imel katastrofalne posledice za razmere v njegovi državi, sta na koncu odločila dva razloga. Ena se nanaša na notranjo politiko ZDA, katere republikanci želijo preusmeriti finance v okrepitev boja proti migracijam. Drugi ima neposredne povezave z Ukrajino. Predsednik ni predstavil jasnega načrta za potek vojne ali vizije njenega konca.

Brez financiranja iz ZDA, skupaj z vsemi drugimi težavami, ki se dogajajo znotraj ukrajinske vojske, se zdi, da državo čaka dolga in težka zima, ki bi se lahko spremenila v tragedijo.