Začelo se je! Ura odbila, Hamas jih je zasul z raketami (VIDEO)

Status quo med Izraelom in Palestinci je vsekakor padel in že se je odprlo vprašanje, kakšno bo novo zgodovinsko poglavje v regiji, je razmere v Izraelu po novi eskalaciji nasilja za STA ocenil novinar Boštjan Videmšek. Če pride še do zaostritve konflikta med Izraelom in libanonskim skrajnim gibanjem Hezbolah, bo zagorela cela regija, je opozoril.