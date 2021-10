Z otoka La Palma tudi nad nas prihaja škodljiv plin

Ob uničujočem bruhanju ognjenika na kanarskem otoku La Palma v Španiji se nad Evropo širijo škodljivi plini. Kot so sporočili z Agencije za okolje Republike Slovenije (RS), se v ozračje sproščajo tudi velike količine žveplovega dioksida (SO2).

»Danes in jutri bodo nad Evropo prevladovali zahodni in jugozahodni vetrovi, ki bodo oblak SO2 razširili tudi nad celino. Vendar pa meritve in modelski izračuni kažejo, da je oblak SO2 prisoten le v višjih plasteh ozračja, nad 5000 m nadmorske višine, in ne seže do tal,« so zagotovili.

»Pri nas so današnje izmerjene vrednosti SO2 običajne (3-5 μg/m3) in so daleč pod mejno vrednostjo škodljivega vpliva na zdravje, ki je 350 μg/m3. Pričakujemo, da bo podobno tudi v prihodnjih dneh. Če se bo vrednost SO2 dvignila na raven, ki je lahko škodljiva za zdravje, bomo o tem obveščali na vseh naših komunikacijskih kanalih,« so še dodali.

Na otoku La Palma vulkan lavo bruha že mesec dni in še ne kaže znakov umirjanja. Tok lave se v Atlantik izliva že približno dva tedna in je že toliko povečal La Palmo, da bo potrebno na novo narisati zemljevid otoka.

Na območju so tudi številni potresi. Ti sicer ne predstavljajo večje nevarnosti, vendar po mnenju strokovnjakov kažejo, da bo vulkan aktiven še nekaj časa.

Zaradi vulkanskega pepela je omejen letalski promet z otoka.