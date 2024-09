YouTube omejuje videe na najstnike in za to imajo dober razlog

Podjetje YouTube je napovedalo, da bo spremenilo algoritem na svoji platformi, da bi najstnikom preprečilo nenehno prikazovanje vsebin o družbeni agresiji ali idealiziranih standardih fizičnega videza. Takšna vsebina je namreč »lahko neškodljiva kot en videoposnetek«, vendar bi lahko bila za nekatere najstnike problematična, če bi si jo ogledali večkrat.

Cilj omejitve je preprečiti, da bi mlajši uporabniki zapadli v tako imenovano »zajčjo luknjo« nenehnega ponavljanja tovrstnih videovsebin, ne pa tudi popolnoma preprečiti, da bi gledali omenjene videoposnetke, ki so v skladu z YouTubovimi smernicami.

»Mladostniki pogosteje kot odrasli oblikujejo negativno samoprepričanje, ko vidijo ponavljajoča se sporočila o idealnih standardih v vsebini, ki jo uporabljajo na spletu,« pravi YouTube.

Po vsem svetu

Novi zaščitni ukrepi se uvajajo po vsem svetu in veljajo za vsebino, ki primerja ali idealizira določene fizične značilnosti, težo in telesno pripravljenost v primerjavi z drugimi ali prikazuje socialno agresijo, kot sta ustrahovanje in brezkontaktni boj.

Omejitve veljajo tudi za vadnice ličenja za spreminjanje videza nosu ali oblike oči ali videoposnetke o fitnesu, ki spodbujajo mišičasto ali vitko postavo.

»Povečana pogostnost vsebine, ki idealizira nezdrave standarde ali vedenje, lahko izpostavi potencialno problematična sporočila - in ta sporočila lahko vplivajo na to, kako se nekateri najstniki vidijo,« je dejala predstavnica YouTubovega svetovalnega odbora za mlade in družino Alison Brisco-Smith, poroča informer.rs.

