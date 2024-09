Znani youtuber šel na domnevno najdražjo vožnjo z vlakom (VIDEO)

Ustvarjalec spletnih videovsebin Ryan Trahan iz Teksasa je preizkusil in tudi ovekovečil domnevno najdražjo vožnjo z vlakom na svetu. Luksuzni Apartma Grand v zgodovinskem vlaku Simplon Orient Express od Pariza do Benetk stane 29.000 evrov. Apartma ima dnevni prostor s kavčem in jedilno mizo, spalnico z zakonsko posteljo, ki jo je mogoče dvigniti in spodaj pospraviti prtljago, ter marmornato kopalnico.

Kar 5,7 milijona ogledov je imel posnetek na youtubu.

Ryan se na posnetku svojega uživanja odpravi na kosilo v jedilnico, kjer mu postrežejo z umetelno aranžiranim krožnikom dimljenega lososa in drugimi izbranimi jedmi, o katerih pove, da so vse odličnega okusa. Kot gost najdražjega apartmaja na vlaku je deležen posebnih pozornosti, zvečer ga denimo v kabini čaka sladica s sporočilom na vrhu. Pred spanjem se odpravi še na pijačo v bar. Tam ga pričakajo živa klavirska glasba ter nekaj drugih elegantno oblečenih gostov. Naslednje jutro si privošči zajtrk v apartmaju. V Benetkah ga pričaka njegov oče.

Posnetek potovanja je imel na youtubu 9,4 milijona ogledov. »Nadaljuj snemanje tovrstnih videoposnetkov,« je zapisal eden od komentatorjev. Kljub vrtoglavim cenam so sedeži na zgodovinskem vlaku Simplon Orient Express rezervirani za več mescev.