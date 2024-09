Vučić: »To je pet ukrepov, s katerimi bomo rešili situacijo na Kosovu« (VIDEO)

Srbski predsednik Aleksandar Vučić je predstavil ukrepe v luči nedavnih napetosti na severu Kosova. Napovedal je, da bodo Kosovo v naslednjih 45 dneh razglasili za območje »posebne socialne zaščite«. Zavzel se je za vrnitev srbskih policistov, sodnikov in tožilcev na položaje in oblikovanje zveze srbskih občin na Kosovu.

»Srbija je trenutno v težki pravni in politični situaciji glede Kosova. Gospodarsko napredujemo zelo hitro, zelo dobro, morda celo odlično, kar pa ostaja naša najbolj boleča in najtežja točka, je nedvomno Kosovo,« je v današnjem nagovoru javnosti dejal Vučić.

»Ni rešitve za kosovsko vprašanje, ki bi zadovoljila Srbe,« je dodal, pri tem pa se je zavzel za »povratek k stanju pred enostranskimi potezami kosovskih oblasti«.

Med ukrepi je med drugim naštel zahtevo po razpisu svobodnih volitev v kosovske institucije, upoštevanje 9. člena bruseljskega sporazuma in vrnitev Srbov v policijo ter povratek srbskih sodnikov in tožilcev na položaje na Kosovu.

Vučić je ob tem napovedal, da bo »v naslednjih 45 dneh sprejet zakon, ki bo avtonomno pokrajino Kosovo in Metohija razglasil za posebno območje socialne zaščite«, s čimer bo med drugim zagotovljena finančna podpora Srbom na Kosovu, ki so izgubili službe. Po njegovih besedah bodo približno 5000 brezposelnim zagotovili okrog 20.000 dinarjev (170 evrov) na mesec, pa tudi brezplačne učbenike za otroke v osnovnih in srednjih šolah.

Glede dialoga s Prištino je srbski predsednik dejal, da je pripravljen na pogovore v Bruslju, vendar »ne bo pristal na pregon srbskega prebivalstva«, kar je po njegovem cilj kosovskih oblasti pod vodstvom premierja Albina Kurtija.