Vučić spet v elementu: »Jaz sem grd človek, a moja ušesa niso štrleča« (VIDEO)

Srbski predsednik Aleksandar Vučić je imel novinarsko konferenco, na kateri je komentiral številne teme. Vučić je znova izkoristil priložnost, da se predstavi kot žrtev in stalna tarča. Dejal je, da obstaja cel načrt, »da uničijo njega in Srbijo«, omenil pa je tudi vojno v Ukrajini.

»Mnogi so skušali konflikt v Ukrajini izkoristiti za končni napad na Srbijo. Samo ponižana, ekonomsko in politično uničena Srbija je dobrodošla,« je dejal in nato nadaljeval z očitki na svoj račun, da je »Putinova marioneta«.

Pojasnil je, da ga kritizirajo, ker ni uresničil načrta o gospodarski oslabitvi Srbije in upočasnitvi njene poti v Evropsko unijo.

Ob tem je omenil tudi napade na njegov fizični videz

»Ne slepite se, poglejte, kako delujejo glavni mediji v Sarajevu, Podgorici, Zagrebu in Prištini. Karkoli bom rekel, bodo rekli, da sem znorel, jezno razlagal in divjal. Jaz sem grd človek, a moja ušesa niso štrleča. Naše ekonomske ideje prikrivajo, govorijo pa o velikosrbskih projektih,« je sklenil Vučić.