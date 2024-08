Hrvati jezni, saj Vučić obljubil: »Skupaj bova šla na koncert Baje Malega Knindže«

Srbski predsednik Aleksandar Vučić je sporočil, da se je srečal z odvetnikom Nemanjo Berićem, za katerega je na Instagramu ob fotografiji navedel, da je »Srb, ki so ga hrvaške oblasti aretirale samo zato, ker je Srb«.

Baja Mali Knindža je srbski pevec, znan po poveličevanju srbskih vojnih prizadevanj na Hrvaškem ter v Bosni in Hercegovini v 90. letih. Zaradi skrajnih nacionalističnih pogledov ter protihrvaških in protibošnjaških besedil pesmi so njegovi nastopi na Hrvaškem in v Bosni in Hercegovini prepovedani.