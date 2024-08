Škandal pri sosedih: Ugledni odvetnik zaradi petja končal v zaporu. Poglejte, katero je odpel (VIDEO)

Beograjski odvetnik Nemanja Berić se je posnel med vožnjo in petjem pesmi Do Dinare niđe ne stajem, zaradi česar ga je ustavila hrvaška policija in ga odpeljala na sodišče v Šibeniku, kjer je bil obsojen na 15 dni zapora. Berić je doma iz Knina, kjer je bil na počitnicah s štirimi kolegi iz Beograda. Med vožnjo z avtom na poti proti Kninu je zapel omenjeno pesem, nato pa jo predvajal na svojem facebook profilu.

Ob vrnitvi v Srbijo, 10. avgusta, so ga policisti ustavili na mejnem prehodu Bajakovo. Poklicali so kninsko policijo, ki ga je odpeljala k sodniku za prekrške v Šibenik. Berić je bil nato obsojen, ker je bilo ugotovljeno, da izvajanje te pesmi moti javni red in mir, za kar sta predvidena globa od 700 do 4000 evrov in zapor do 30 dni.

Srbska odvetniška zbornica na nogah

Odvetniška zbornica Srbije je veleposlaništvu Srbije na Hrvaškem že poslala pismo, v katerem prosi za podatke o aretiranem kolegu. Zbornica še poziva srbsko veleposlanico na Hrvaškem, naj v Šibeniku obišče Berića, da bi ugotovili, zakaj in na kakšni pravni podlagi je bil aretiran ter ali so bile kršene njegove človekove pravice in svoboščine, navaja beograjska Politika.