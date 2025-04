Ne zadržujte se! Devet razlogov za glasen seks

Vaši sosedje se morda ne bodo strinjali, a glasen seks je lahko oblika terapije, saj sprošča, povezuje in spodbuja strast, pravijo spolni terapevti.

Revija Women’s Health ponuja devet razlogov, zakaj je dobro biti v postelji glasen in se ne zadrževati: od zabavnih in praktičnih do zdravstvenih:

Sosedje bodo končno vedeli, kako vam je ime

90 odstotkov ljudi pravi, da kadar so v postelji glasni, najraje izgovarjajo ime partnerja. Sosedje si bodo torej končno zapomnili, kako vama je ime.

Pomaga pri komunikaciji

Ljudje, ki so med spolnostjo glasni, običajno premorejo več spolne samozavesti.

Če želite premakniti meje, je takšno izražanje občutkov odličen način za premagovanje različnih ovir v komunikaciji.

Krepi zaupanje

Tisti, ki se med seksom zadržujejo, morda res uživajo, a odprta komunikacija lahko poglobi zaupanje.

Med partnerjema, ki bi si morala biti najbližja, ne bi smelo biti prostora za sram ali nelagodje.

FOTO: Gettyimages

Omogoča lažje dihanje

Govori, vzdihi ali kričanje med seksom lahko olajšajo dihanje.

Spolni terapevt Ian Kerner pravi, da se telo in možgani ob tem dodatno sprostijo, kar zagotavlja boljšo spolno izkušnjo.

Spodbuja orgazem pri partnerju

Vokalni izrazi vzburjenosti so jasen signal partnerju, da uživate, kar krepi tudi njegovo/ njeno vzburjenje in tako za oba olajša pot do orgazma.

Manj možnosti, da vaju kdo zmoti

Če ste dovolj glasni, je manj verjetno, da bi vaju kdo zmotil med dejanjem.

Pomaga pri uresničevanju fantazij

Za nekatere je tako imenovana umazana govorica oblika ekshibicionizma – vzburja jih misel na možnost, da bi jih nekdo lahko slišal.

To je veliko varnejša fantazija kot seks na javnem mestu, a ima lahko podoben učinek.

Počutite se kot zvezda erotičnega filma

Gotovo ste opazili, da so pari v filmih precej glasnejši kot v resničnem življenju. Tudi če to ni ravno realen prikaz intimnega akta, boste z vključitvijo zvoka v svoje intimno življenje zaužili kanček hollywoodskega glamurja.

FOTO: Dmitry Belyaev/Gettyimages

Je način za dvig strasti

Raziskave kažejo, da »umazana govorica« večino vzburja bolj kot seksi spodnje perilo ali sprememba lokacije.

Glasen seks je zato odličen način za osvežitev strasti in za beg iz rutine.