V Beograd prispelo osebno vabilo Vladimirja Putina, Vučić ga je gladko zavrnil

Kot poroča Nova.rs, bo poljski premier Donald Tusk v Beogradu 23. in 24. oktobra. Prav on je razlog za ta »zelo pomemben obisk«, zaradi katerega je srbski predsednik Aleksandar Vučić zavrnil povabilo ruskega predsednika Vladimirja Putina, da bi prisostvoval vrhu BRICS-a (neformalne večstranske skupine, ki jo sestavljajo predstavniki Brazilije, Rusije, Indije, Kitajske in Južne Afrike).

Letos se omenjeni vrh odvija v ruskem Kazanu in traja od 22. do 24. oktobra. Vladimir Putin je javno povabil tudi srbskega predsednika Aleksandra Vučića.

»Pozdravite Vučića«

Putin se je v začetku prejšnjega meseca v Vladivostoku, ob robu Vzhodnega foruma, srečal s podpredsednikom srbske vlade Aleksandrom Vulinom in takrat dejal:

»Prenesite pozdrave predsedniku Vučiću. Čakamo ga na dogodkih v okviru srečanja voditeljev BRICS-a v Kazanu v formatu BRICS 'outreach'. Poslali smo vam vabilo, upam, da ga bo gospod predsednik sprejel.«

Ljudsko zborovanje v podporo ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu in srbskemu predsedniku Aleksandru Vučiću v Beogradu. FOTO: Jože Suhadolnik

Dan kasneje je Aleksandar Vučić zavrnil povabilo, piše Nova.rs.

»Imamo veliko pomembnih obiskov. Hvala predsedniku Putinu in ljudem iz BRICS-a za povabilo. Imamo tudi New York, že vem, da bom ob robu Generalne skupščine ZN-a govoril z najmanj šestimi predsedniki in najmanj sedmimi ali osmimi premierji,« se je Vučić pohvalil novinarjem in dodal, da Beograd prav takrat praznuje 80. obletnico osvoboditve.