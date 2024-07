Vrsta novih opominov za Slovenijo!

Evropska komisija je danes izdala več novih opominov Sloveniji v okviru postopkov zaradi kršitev evropske zakonodaje. Večina opominov se nanaša na prenos zakonodaje na področju okolja in boja proti podnebnim spremembam

Komisija je tako z uradnim opominom začela postopek za ugotavljanje kršitev proti Sloveniji ter tudi Nizozemski in Avstriji, ker ne upoštevajo okvirne direktive o vodah. Ta od članic EU zahteva, da pripravijo program ukrepov za vsako vodno območje, s ciljem zagotoviti dobro stanje evropskih vodnih teles, kot so reke in jezera.

Za Slovenijo v Bruslju ugotavljajo, da nacionalna zakonodaja ne določa jasnih pravil o rednem preverjanju dovoljenj ali koncesij za odvzem vode, predhodnih dovoljenj za točkovne vire odvajanja vode in splošno veljavnih pravil za razpršeno odvajanje.

Članice niso izpolnile ciljev glede zbiranja in recikliranja odpadkov

Komisija se je ob tem odločila, da z uradnim opominom začne postopek proti Sloveniji zaradi nepopolnega izvajanja zahtev iz konvencije o dostopu do informacij, udeležbi javnosti pri odločanju in dostopu do pravnega varstva v okoljskih zadevah (aarhuška konvencija). Slovenija namreč po presoji Bruslja v nacionalni zakonodaji ne zagotavlja pravice do izpodbijanja vseh odločitev ali opustitev odločitev nacionalnih organov pred sodiščem na področjih varstva narave, kakovosti zraka, ravnanja z odpadki in upravljanja voda.

Prav vseh 27 članic EU je od komisije prejelo tudi uradni opomin, ker niso izpolnile ciljev glede zbiranja in recikliranja odpadkov. Najnovejši razpoložljivi podatki namreč po navedbah iz Bruslja kažejo, da nobeni državi ni uspelo doseči več ciljev glede zbiranja in recikliranja odpadkov iz veljavne evropske zakonodaje o odpadkih.

Slovenija je poleg tega okoljskega bloka prejela še en uradni opomin, ker v nacionalno zakonodajo ni pravilno prenesla direktive o boju proti goljufijam, ki škodijo finančnim interesom EU, z uporabo kazenskega prava oz. t. i. direktive o zaščiti finančnih interesov EU. Komisija je že februarja 2022 Sloveniji poslala prvi opomin, saj med drugim meni, da med drugim v domačo zakonodajo ni pravilno prenesla pojma javni uslužbenec in ni določila odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja vodilnih uslužbencev.

Komisija je Sloveniji poslala tudi drugi opomin, ker v nacionalno zakonodajo ni vključila evropskih pravil o dostopnosti proizvodov in storitev za invalide. Slovenija je doslej Bruselj obvestila le o delnem prenosu. Evropski akt o dostopnosti zahteva, da so osnovni proizvodi in storitve, kot so telefoni, računalniki, e-knjige, bančne storitve in elektronske komunikacije, dostopni invalidom.

Rok za prenos se je iztekel 30. junija

Komisija je danes 26 članicam, med njimi Sloveniji, poslala tudi uradne opomine, ker v nacionalno zakonodajo niso v celoti prenesle določb prenovljene direktive o sistemu EU za trgovanje z emisijami (ETS). Rok za prenos se je iztekel 30. junija.

Revidirana direktiva vzpostavlja nov sistem trgovanja z emisijskimi kuponi, ločen od obstoječega sistema, ki bo oblikovanje cen ogljika postopno razširil na nove gospodarske sektorje, kot so stavbe, promet in deli industrije, ki jih ne pokriva obstoječi sistem ETS. Ta je osredotočen na energetiko in energetsko intenzivno industrijo.

Komisija se je obenem odločila, da pošlje uradni opomin Danski, Nizozemski, Sloveniji in Finski, ker v nacionalno zakonodajo niso prenesle spremenjene direktive v zvezi s posodobitvijo seznama obrambnih proizvodov.