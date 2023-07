Vročinski val prišel v Evropo: izdali rdeče opozorilo za 15 mest

Po poročanju britanskega BBC, bodo prihodnji dnevi v Evropi ekstremno vroči, morda celo rekordno vroči. Vročinski val je že zajel severozahodni del Afrike ter dele južne Evrope.

V Italiji bi lahko temperature dosegle neverjetnih 48,8 stopinje Celzija, v nekaterih delih Grčije, Hrvaške, Španije, Turčije in Francije pa več kot 40 stopinj Celzija.

V Italiji je rdeče opozorilo izdano za 15 mest. Med njimi so tudi med turisti priljubljeni Rim, Firence, Bologna in Bari. V nedeljo bo opozorilo veljalo še za Palermo, je po poročanju italijanske tiskovne agencije Ansa sporočilo zdravstveno ministrstvo. Vlada v Rimu vsem na ogroženih območjih svetuje, naj se med 11. in 18. uro izogibajo neposredni izpostavljenosti soncu in naj še posebno skrb namenijo starejšim in ranljivejšim.

Približuje se nov vročinski val, zato je pričakovati, da bodo padli novi temperaturni rekordi v Evropi. Tega so izmerili avgusta 2018 na Siciliji, ko se je živo srebro povzpelo na 48,8 stopinje Celzija.

Vroče v Grčiji

V Grčiji so odrejeni posebni ukrepi, kjer je vlada odredila prekinitev dela med 12. in 17. uro. Ta se nanaša na področja, kjer je največja nevarnost za vročino. Prekinitev dela pa se utegne zgoditi tudi na nekaterih arheoloških najdiščih. Ministrstvo za kulturo je namreč upraviteljem naročilo, da naj jih v primeru prevelike vročine za nekaj časa zaprejo.

V Atenah naj bi danes izmerili 42 stopinj Celzija, v Sevilli v Španiji v ponedeljek 41 stopinj, v Rimu v torek 40 stopinj Celzija, poroča Guardian.

Tudi pri nas krepko čez tridesetico

Vročina bo v prihodnjih dneh spet zajela tudi Slovenijo. ARSO za danes napoveduje še kolikor toliko znosne temperature, in sicer naj bi se te dvignile do 30 stopinj Celzija, nato pa bo nekaj dni spet pripekalo. Trenutne napovedi kažejo, da bodo od nedelje do srede termometri pri nas pokazali med 32 in 36 stopinj Celzija. V drugi polovici tedna naj bi bile najvišje dnevne temperature nekoliko nižje.

V tem članku izveste nekaj napotkov, kako se vesti v vročih dneh. Te nasvete je dobro upoštevati, saj so lahko posledice zaradi visokih temperatur zelo hude.