Razkrivamo, do kdaj bo trajal že tretji vročinski val tega poletja

Ob koncu tedna pričakujemo povsod sončno vreme. Že v soboto se bo znova večinoma segrelo nad 30 stopinj, najbolj vroče pa bo predvidoma v dneh od nedelje do srede, ko bodo najvišje dnevne temperature po Sloveniji dosegale od 32 do 37 stopinj, sporočajo na Agenciji za okolje in prostor(ARSO).

V sredini prihodnjega tedna spet mogoče nevihte

Medtem, ko do nedelje neviht ni pričakovati, pa se bo verjetnost njihovega nastanka v prihodnjem tednu spet povečevala in zelo verjetno v sredini tedna lahko spet pričakujemo tudi kakšno krajevno neurje.

Prvi vročinski val v tem poletju je bil med 19. in 23. junijem, drugega med 8. in 12.juliem, tretji pa bo predvidoma vztrajal od 15. do 19.julija.

Zanimivo je, da je dolžina vseh treh zelo podobna, povečini med 4 in 5 dni. so se dodali na ARSO.