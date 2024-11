Von der Leynova ne želi trgovinske vojne z Trumpom, zato nakazala na to možnost

Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je danes nakazala, da bi lahko EU ruski utekočinjeni zemeljski plin (LNG) zamenjala z ameriškim. V trgovinskih odnosih z ZDA je treba razpravljati o področjih v skupnem interesu, med katerimi pa je tudi LNG, je povedala v luči bojazni pred trgovinsko vojno z ZDA pod Donaldom Trumpom.

Na evropski strani Atlantika se je po Trumpovi zmagi na torkovih predsedniških volitvah okrepil strah pred trgovinsko vojno. V času predvolilne kampanje je namreč napovedal desetodstotne carine na ves uvoz, da bi zmanjšal ameriški trgovinski primanjkljaj. EU je sicer po ruski invaziji na Ukrajino pred dvema letoma že povečala dobave LNG iz ZDA, vendar pa ga še vedno dobavlja tudi iz Rusije.

»Mislim, da moramo biti v stikih, kar smo začeli včeraj. Potem moramo razpravljati o skupnih interesih, ki jih imamo, nato pa se pogajati,« je o trgovinskih odnosih z ZDA pod vodstvom novoizvoljenega predsednika Trumpa povedala von der Leynova.

Med drugim sta se v četrtkovem telefonskem pogovoru dotaknila področja LNG, kar je po njenih besedah eno od področij v skupnem interesu ZDA in EU. »Iz Rusije še vedno dobivamo veliko LNG in zakaj ga ne bi zamenjali z ameriškim, ki je za nas cenejši in bi znižal naše cene energije. O tem pa bi lahko govorili tudi v okviru razprave o trgovinskem primanjkljaju,« je menila predsednica komisije.