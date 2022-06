Vojakov nič več strah spregovoriti o neznanih letečih predmetih (FOTO)

Nedavno je v ameriškem predstavniškem domu potekala razprava o nenavadnih pojavih na nebu, bolj znanih kot neznani leteči predmeti oziroma NLP. Razprava je potekala med člani pododbora protiobveščevalne in protiteroristične dejavnosti, ki so pred tem od posebne komisije, ki deluje pod okriljem urada nacionalne obveščevalne dejavnosti, prejeli poročilo o nepojasnjenih pojavih na nebu.

Pododboru je predsedoval demokratski senator iz Indiane André Carson. FOTO: Elizabeth Frantz/Reuters

Tega mora komisija sicer pododboru posredovati dvakrat na leto. Tovrstne pojave preučuje tudi posebni urad, ki so ga ustanovili v sklopu vojske.

»Danes bomo spravili to organizacijo iz sence,« je na razpravi pristavil predsedujoči član pododbora in demokratski senator iz Indiane André Carson, nepojasnjene pojave pa je označil kot tveganje za ameriško nacionalno varnost ter dejal, da so bili vojaški piloti, ki so na nebu opazili neznane leteče predmete in o svoji izkušnji tudi javno spregovorili, predolgo ožigosani in tarča posmeha.

1966. so o NLP-jih razpravljali prvič.

Prav nič na roko jim ni šlo ministrstvo za obrambo, saj so njihova pričevanja enostavno pometli pod preprogo, menda ker so se bali odzivov obveščevalnih služb.

Razprave sta se udeležila tudi Pentagonov obveščevalni strokovnjak Ronald Moultrie in pomočnik direktorja mornariške obveščevalne službe Sam Bray, ki pa sta dejala, da v poročilih do zdaj niso našli ničesar, kar bi kazalo na to, da so bili predmeti, ki so jih videli možje, zunajzemeljskega izvora. Z njima so se strinjali astrobiologi, ki pa so tako in tako nenaklonjeni trditvam, da nas obiskujejo obiskovalci z drugih planetov.

Prav tako skrivnostni leteči predmeti, ki so jih opazili vojaški piloti, niso tajna ameriška letala, kot so sprva ugibali nekateri, mnogi pa to verjamejo še danes, predvsem zaradi tajnosti nekaterih podatkov, povezanih z razbitinami skrivnostnih plovil, ki so jih našli pod morsko gladino. Bistvenega napredka pri ugotavljanju izvora neznanih letečih predmetov torej komisija pododboru ni mogla posredovati, je pa pozitivno vsaj dejstvo, da vojakov, ki bi o tovrstnih pojavih javno spregovorili, ne zasmehujejo več, zato se jih vedno več odloči spregovoriti o svojih izkušnjah.

Po dosedanjih ugotovitvah ne gre za plovila z drugih planetov niti tajna ameriška letala.

V Ameriki so že v šestdesetih letih prejšnjega stoletja ljudje množično poročali o nenavadnih predmetih, ki so jih opazili na nebu, še posebno veliko poročil je prihajalo iz zvezne države Michigan in takratni predsednik Gerald Ford se je odločil, da je treba temu nameniti nekaj pozornosti.

V predstavniškem domu so leta 1966 sklicali prvo tovrstno razpravo, ki sta se je udeležila tudi astrofizik Allen Hynek in astrolog Carl Sagan, pogovor pa je bil osredotočen predvsem na to, ali gre za plovila z drugih planetov, o varnostnih tveganjih takrat niso razpravljali. Do odgovora pa tudi takrat niso prišli.