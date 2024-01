Vesela novica za vse, ki se radi odpravljajo na otok Krk

Na Hrvaškem so začeli priprave na projekt gradnje še enega mostu na Krk, danes piše reški Novi list. Imel bo dve etaži, eno za cestni in drugo za železniški promet, samo priprava dokumentacije pa bo stala okoli 600.000 evrov. Most bi po ocenah podjetja Hrvatske autoceste (Hac) lahko zgradili v petih letih.

Hac je v torek objavil javni razpis za pripravo studijske in prometne dokumentacije za novi most na Krk in povezovalne ceste. Natečaj bo odprt do 29. januarja, na njem pa lahko sodelujejo podjetja, ki jih zanima priprava dokumentacije, kamor spadajo tudi raziskava o vplivu na okolje in dokumenti za pridobitev lokacijskega dovoljenja.

Pri Hacu po pisanju Novega lista ocenjujejo, da bodo za most potrebovali najmanj pet let. Tri leta bodo predvidoma namenjena raziskavi o vplivu na okolje in pripravi dokumentacije, dve leti pa za gradbena dela. Kakšna bo konstrukcija, bodo ugotovili v fazi priprave dokumentacije.

Most bo po navedbah Haca imel dve etaži. Na zgornji bo cesta, na spodnji pa železniška proga. Segal bo do novega pristaniškega terminala v Omišlju na Krku, ki ga morajo še zgraditi. Trasa bo potekala južneje od sedanje povezovalne ceste, novi most pa v nasprotju z obstoječim ne bo potekal čez otok Sv. Marka.

Gradnjo drugega mostu na Krk je za Novi list potrdil hrvaški minister za pomorstvo, promet in infrastrukturo Oleg Butković. »Potem ko smo pred dvema letoma obnovili obstoječi most na Krk, je v strategiji prometnega razvoja načrtovana tudi gradnja tega drugega, novega mostu, vključno z železniškim,« je dejal.

Poudaril je, da potreba po drugem mostu obstaja že zdaj, po dokončanju kontejnerskega terminala v Omišlju pa bo ta potreba še večja in stari most ne bo zadoščal.